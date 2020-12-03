Назван увеличивающий риск госпитализации при COVID фактор

Вероятность госпитализации пациентов с COVID-19 с терминальной стадией почечной недостаточности в 11 раз выше, чем у пациентов без заболевания почек, выяснили специалисты организации Geisinger.

В Geisinger проанализировали медицинские карты 12 тыс. 971 пациента, прошедшего тестирование на COVID-19 в системе больницы в период с 7 марта по 19 мая. Из этой группы 1 тыс. 604 были инфицированы, а 354 потребовалась госпитализация, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнале PLOS ONE.

Исследователи проследили связи между заболеваниями, включая заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ, и госпитализацией.

Выяснилось, что хроническое заболевание почек было наиболее тесно связано с госпитализацией, а вероятность такого исхода у пациентов с COVID-19 с терминальной стадией почечной недостаточности в 11 раз выше, чем у пациентов без заболевания почек.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что почки относятся к тканям с наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора SARS-CoV-2.

Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что есть ряд случаев, когда пациентам с легкой формой коронавируса все же требуется госпитализация: речь идет, в частности, о наличии эндокринных и онкологических заболеваний.