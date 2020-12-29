Названы 10 провалов российской оппозиции в 2020 году

Опубликованы самые яркие провалы российской оппозиции в 2020 году, первое место в рейтинге заняла подделка телефонного разговора блогера Алексея Навального с предполагаемым «сотрудником ФСБ» Константином Кудрявцевым.

«Ридус» со ссылкой на Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» отмечает, что весь разговор Навального с Кудрявцевым выдается как решающий в деле об «отравлении» блогера, однако разговор полон несостыковок и хронологических противоречий. Так, Кудрявцев за 50 минут разговора так и не смог узнать голоса Навального; кроме того, в беседе «сотрудник ФСБ» повторяет все то, о чем ранее не раз заявляли оппозиционеры. Навальный продолжает популяризировать фейк о своей одежде, якобы конфискованной российскими правоохранителями. На самом деле вещи Алексея забрала его супруга Юлия Навальная.

Вторым в списке неудач оппозиции стал провал «Умного голосования» на региональных выборах в сентябре: кандидаты от оппозиции получили только 0,18% мандатов. Через «Умное голосование» – главный электоральный проект Навального – был получен всего 141 мандат, всего же в масштабах выборов были вакантны 78249 мандатов. Таким образом, «Умное голосование» взяло всего 0,18% из всех мандатов.

Кроме того, в 2020 году рейтинг Навального упал после скандала из-за противоречивых новостей о его «отравлении». В региональной сери штабов Навального возникли проблемы: пять отделений пришлось закрыть, а кадровый дефицит составил 30%.

Топ-пять провалов года для оппозиции замыкает задолженность фонда, управляющего штабами Навального, которая составила 20 млн рублей. В 2020 году Фонд защиты прав граждан уклонился от уплаты налогов на сумму в 8,3 млн рублей. На Фонд организации и координации защиты прав граждан было возбуждено исполнительное производство на взыскание налогов на сумму 2,6 млн рублей. Фонд защиты прав граждан «Штаб» имеет задолженность по налогам и сборам на общую сумму 7,4 млн рублей.

На шестом месте антирейтинга – потеря популярности оппозиции в YouTube и прочих социальных сетях. Только в октябре – ноябре уходящего года объем прироста подписчиков канала «Навальный LIVE» снизился на 50%, совокупное количество просмотров – на 30% в сравнении с предыдущими периодами. Канал «Алексей Навальный» показывает такую же тенденцию: 56% и 62% соответственно.

Также в числе провалов оппозиции в этом году отмечают оскорбления в адрес российских врачей со стороны Навального и его соратников. Жертвой травли оппозиционеров стал бывший главврач омской ГКБ №1, где Навальному спасли жизнь, когда он потерял сознание в самолете. Медика называли «услужливым преступником в халате», «лжецом», «невероятным подлецом», «упырем» и «мерзавцем». Сподвижник Навального Владимир Милов обозвал выдающегося российского хирурга Леонида Рошаля «старой образиной» и «преступником».

Организация сторонницы Навального Анастасии Васильевой оказалась фейковой без реальных членов – это сочли очередным провалом.

Также в 2020 году оппозиционеры потребовали ввести новые санкции в отношении России. Сотрудник ФБК Леонид Волков заявил, что структуры Навального могут принять участие в усилении санкций против России. Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков призвал российских оппозиционеров пролоббировать жесткие варианты санкций против России. Илья Яшин поддержал введение санкций против России в Европарламенте и посоветовал европейским политикам «улучшить» их.

Десятку провалов года закрывает ситуация с размещением фотографий нацистских преступников на сайте онлайн-акции «Бессмертный полк». Разместившие фото нацистов оказались сторонниками Алексея Навального.