Названы 10 провалов российской оппозиции в 2020 году

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29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 17:18  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Коронавирус решил крупную проблему российской боевой авиации

Молодой лейтенант ВВС – снова весьма перспективная служба Виталий Тимкив/РИА Новости
Пандемия коронавируса стала тяжелым ударом по авиационной промышленности и гражданской авиации в целом. Из-за карантинных ограничений мир почти перестал летать – и тысячи летчиков по всему миру остались без работы. Однако на российских летчиков, носящих военную форму, пандемия оказала совсем иное влияние. Более того, благодаря ей удалось решить важнейшую задачу, стоявшую перед ВВС России. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...
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Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
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Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
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Когда распадется Украина

Коронавирус-мутант из Британии

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Зеленский как последний президент Украины

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
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  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    Названы 10 провалов российской оппозиции в 2020 году

    29 декабря 2020, 17:16

    Опубликованы самые яркие провалы российской оппозиции в 2020 году, первое место в рейтинге заняла подделка телефонного разговора блогера Алексея Навального с предполагаемым «сотрудником ФСБ» Константином Кудрявцевым.

    «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» отмечает, что весь разговор Навального с Кудрявцевым выдается как решающий в деле об «отравлении» блогера, однако разговор полон несостыковок и хронологических противоречий. Так, Кудрявцев за 50 минут разговора так и не смог узнать голоса Навального; кроме того, в беседе «сотрудник ФСБ» повторяет все то, о чем ранее не раз заявляли оппозиционеры. Навальный продолжает популяризировать фейк о своей одежде, якобы конфискованной российскими правоохранителями. На самом деле вещи Алексея забрала его супруга Юлия Навальная.

    Вторым в списке неудач оппозиции стал провал «Умного голосования» на региональных выборах в сентябре: кандидаты от оппозиции получили только 0,18% мандатов. Через «Умное голосование» – главный электоральный проект Навального – был получен всего 141 мандат, всего же в масштабах выборов были вакантны 78249 мандатов. Таким образом, «Умное голосование» взяло всего 0,18% из всех мандатов.

    Кроме того, в 2020 году рейтинг Навального упал после скандала из-за противоречивых новостей о его «отравлении». В региональной сери штабов Навального возникли проблемы: пять отделений пришлось закрыть, а кадровый дефицит составил 30%.

    Топ-пять провалов года для оппозиции замыкает задолженность фонда, управляющего штабами Навального, которая составила 20 млн рублей. В 2020 году Фонд защиты прав граждан уклонился от уплаты налогов на сумму в 8,3 млн рублей. На Фонд организации и координации защиты прав граждан было возбуждено исполнительное производство на взыскание налогов на сумму 2,6 млн рублей. Фонд защиты прав граждан «Штаб» имеет задолженность по налогам и сборам на общую сумму 7,4 млн рублей.

    На шестом месте антирейтинга – потеря популярности оппозиции в YouTube и прочих социальных сетях. Только в октябре – ноябре уходящего года объем прироста подписчиков канала «Навальный LIVE» снизился на 50%, совокупное количество просмотров – на 30% в сравнении с предыдущими периодами. Канал «Алексей Навальный» показывает такую же тенденцию: 56% и 62% соответственно.

    Также в числе провалов оппозиции в этом году отмечают оскорбления в адрес российских врачей со стороны Навального и его соратников. Жертвой травли оппозиционеров стал бывший главврач омской ГКБ №1, где Навальному спасли жизнь, когда он потерял сознание в самолете. Медика называли «услужливым преступником в халате», «лжецом», «невероятным подлецом», «упырем» и «мерзавцем». Сподвижник Навального Владимир Милов обозвал выдающегося российского хирурга Леонида Рошаля «старой образиной» и «преступником».

    Организация сторонницы Навального Анастасии Васильевой оказалась фейковой без реальных членов – это сочли очередным провалом.

    Также в 2020 году оппозиционеры потребовали ввести новые санкции в отношении России. Сотрудник ФБК Леонид Волков заявил, что структуры Навального могут принять участие в усилении санкций против России. Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков призвал российских оппозиционеров пролоббировать жесткие варианты санкций против России. Илья Яшин поддержал введение санкций против России в Европарламенте и посоветовал европейским политикам «улучшить» их.

    Десятку провалов года закрывает ситуация с размещением фотографий нацистских преступников на сайте онлайн-акции «Бессмертный полк». Разместившие фото нацистов оказались сторонниками Алексея Навального.


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