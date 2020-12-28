Голикова заявила о серьезных уроках пандемии для российских властей

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что власти России извлекли серьезные уроки из пандемии коронавируса, корректировки в планах будут, отметив, что большинство регионов страны находятся в стадии стабилизации уровня COVID-19.

«Мы извлекли, на самом деле, серьезные уроки из той ситуации, которая сложилась в этом году. Мы корректируем и будем корректировать те мероприятия, которые нам необходимо осуществлять», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

Также вице-премьер в интервью программе «Познер» на Первом канале большинство регионов России находятся в стадии стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом, передает ТАСС.

«У нас все-таки две своих собственных вакцины, которые позволяют нам надеяться на то, что, сделав их, мы себя защитим и количество заболевших и уходящих из жизни будет намного меньше», – отметила она.

При этом Голикова заявила, что предстоит поработать над методиками оценки снижения экономических потерь, вызванных пандемией.

«И нам также предстоит вместе с коллегами совместно поработать над методиками подобного рода оценок», – добавила она.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что смертность за 11 месяцев 2020 года в России увеличилась на 13,8% по отношению к соответствующему периоду 2019 года.

«По данным Росстата, которые они будут сегодня публиковать, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8%. При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом», – сказала Голикова.

По ее словам, по итогам 2020 года России и всем остальным странам мира предстоит достаточно серьезно проанализировать структуру общей смертности и понять, сколько реально появилось новых смертей в связи с новым заболеванием COVID-19, а сколько смертей традиционных, которые связаны с традиционным течением соответствующих заболеваний. «В данном случае я говорю о Российской Федерации», – добавила она.

Ранее Голикова заявила, что продолжение вакцинации от коронавируса нормализует эпидемиологическую обстановку к весне.

За минувшие сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3 млн случаев заболевания.