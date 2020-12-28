Гинцбург рассказал о применении препарата от COVID на основе антител

Российское лекарство от коронавируса на основе антител будет применяться как капельница, эффект от него должен появиться через 7-10 дней, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это не инъекция, это в режиме капельницы, внутривенно препарат вводится больным. Одноразово в течение часа-полутора, а вот какие промежутки и сколько раз надо вводить – вот это мои сотрудники и знают! Обычные антитела быстро выводятся почками. А вот сотрудники института Гамалеи знают, как сделать такие антитела, чтобы они циркулировали в крови 7-10, а то и более дней. Это уже будет называться лекарственным препаратом», – передает слова ученого РИА «Новости».



Гинцбург отметил, что если прогнозы оправдаются, то пациенту будет достаточно «одной, от силы двух капельниц». «Человек с момента заражения, когда он начинает болеть, получает такой препарат, который нейтрализует вирус, за это время у человека начинают вырабатываться собственные антитела, это 7-10 дней. И все, как они начали вырабатываться, соответственно, он начал выздоравливать. А за счет этих антител он продержался до выработки собственных, вот в чем смысл», – отметил глава центра.

При этом препарат для лечения больных COVID на основе антител будет дороже вакцины. «Препарат явно будет не самым дешевым. С вакциной вообще нельзя сравнивать, вакцина во многие разы дешевле этого препарата. И с точки зрения производства, и с точки зрения конечной цены. Хотя это может быть сфера ответственности государства», – пояснил Гинцбург.

Он отметил, что в России может появиться несколько препаратов для лечения коронавируса на основе моноклональных антител. «Коктейль из этих моноклональных антител, хотя он направлен на решение одной и той же задачи – лечение больного, который уже заразился новым коронавирусом – может быть совершенно различным, потому что эти моноклональные антитела будут с различными точками взаимодействовать в составе S-белка. И какой препарат будет лучше взаимодействовать, это с одной стороны, а с другой стороны – какие моноклональные антитела дольше будут находиться в кровяном русле, заранее сказать невозможно, надо будет потом экспериментально это проверять», – рассказал Гинцбург.



Оба подхода для создания такого препарата сейчас будут финансироваться. «Это никакого отношения к вакцине не имеет. Это надо называть терапевтическим препаратом для лечения ковидных больных», – добавил глава центра Гамалеи.



Гинцбург также рассказал, как чувствуют себя участники испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» старшего поколения. «Вообще там никаких проблем, они забыли, что они получили, живут и радуются», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил грант на разработку вакцины от коронавируса на основе моноклональных антител. Аналогичным препаратом лечился действующий президент США Дональд Трамп, когда инфицировался COVID-19.