Россиянам пообещали «температурный градиент» в новогоднюю ночь

Активное взаимодействие антициклона и циклона над столичным регионом в новогоднюю ночь приведет к установлению большого «температурного градиента» на европейской части России: к западу от Москвы будет тепло, а восточнее – холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет большой температурный градиент на европейской части России: на западе от Москвы будет тепло, а на востоке – холодно, хотя расстояние совсем не большое. Получается, что на расстоянии 1 тыс. километров температура будет отличаться на 15-20 градусов», – сообщил он, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, это будет связано с тем, что Москва находится на стыке противостояния антициклона и циклона. «Например, к западу от Москвы, в Тверской, Брянской областях, ночью 1 января температура будет 0 – плюс 4 градуса, отрицательных значений не будет», – отметил он.

В то же время в Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах температура в новогоднюю ночь составит 8-16 градусов мороза, сообщил Вильфанд.

В самой Москве новый год начнется с теплой погоды. Температура воздуха 1 января прогнозируется в диапазоне 3 градуса мороза – 2 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы. «В четверг, 31 числа, будет температура около нулевой отметки - минус 3 - плюс 3 градуса. А 1 января, с наибольшей вероятностью, температурный фон будет от минус 3 до плюс 2 градусов. И днем и ночью», – сообщил он.

По словам Вильфанда, прогноз на 1 января еще будет детализироваться в связи со сложной прогностической ситуацией - борьбой антициклона и циклона. «Диапазон мы определили. Она (праздничная ночь) будет теплой, но могут быть и отрицательные и положительные температуры в течение ночи, а могут – только отрицательные, могут – наоборот. Температурный фон будет на 7-8 градусов выше нормы», – отметил он.