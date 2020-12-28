Россиянам пообещали «температурный градиент» в новогоднюю ночь

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28 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 05:53  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Россия получила превосходящий F-35 истребитель

В армии рассчитывают получать по 15 таких боевых машин в год Светлана Балаева
Российская армия получила первый серийный образец истребителя Су-57 – машины, которая, как считается, превосходит американские аналоги. Такие самолеты в связке с боевыми дронами должны стать основой воздушных войн будущего. Но достаточно ли нашим ВКС тех нескольких десятков самолетов, которые им передадут в ближайшие восемь лет? Подробности...
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Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов

Роботы на поле боя – это уже не фантастика «Chappie», Columbia Pictures
Принято считать, что искусственный интеллект, как боевое оружие – дело далекого будущего. Ведь мыслящие машины – это явно фантастика, их показывают в фильмах вроде «Терминатора», а в реальном мире все совсем иначе. Однако ряд последних событий в области разработки военной техники показал, что военные роботы уже почти рядом с нами. В том числе и в России. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon Роскосмос лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...
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Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Интернет знает про нас намного больше, чем друзья, психологи и священник на исповеди. Пожалуй, поисковая строка – единственное пространство в мире, где мы не врём сами себе. Подробности...
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ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    Россиянам пообещали «температурный градиент» в новогоднюю ночь

    28 декабря 2020, 05:26

    Текст: Алина Назарова

    Активное взаимодействие антициклона и циклона над столичным регионом в новогоднюю ночь приведет к установлению большого «температурного градиента» на европейской части России: к западу от Москвы будет тепло, а восточнее – холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Будет большой температурный градиент на европейской части России: на западе от Москвы будет тепло, а на востоке – холодно, хотя расстояние совсем не большое. Получается, что на расстоянии 1 тыс. километров температура будет отличаться на 15-20 градусов», – сообщил он, передает ТАСС.

    По словам Вильфанда, это будет связано с тем, что Москва находится на стыке противостояния антициклона и циклона. «Например, к западу от Москвы, в Тверской, Брянской областях, ночью 1 января температура будет 0 – плюс 4 градуса, отрицательных значений не будет», – отметил он.

    В то же время в Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах температура в новогоднюю ночь составит 8-16 градусов мороза, сообщил Вильфанд.

    В самой Москве новый год начнется с теплой погоды. Температура воздуха 1 января прогнозируется в диапазоне 3 градуса мороза – 2 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы. «В четверг, 31 числа, будет температура около нулевой отметки - минус 3 - плюс 3 градуса. А 1 января, с наибольшей вероятностью, температурный фон будет от минус 3 до плюс 2 градусов. И днем и ночью», – сообщил он.

    По словам Вильфанда, прогноз на 1 января еще будет детализироваться в связи со сложной прогностической ситуацией - борьбой антициклона и циклона. «Диапазон мы определили. Она (праздничная ночь) будет теплой, но могут быть и отрицательные и положительные температуры в течение ночи, а могут – только отрицательные, могут – наоборот. Температурный фон будет на 7-8 градусов выше нормы», – отметил он. 


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