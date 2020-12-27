Песков заявил, что у Путина есть «иммунитет» от нападок

Информационные атаки идут на президента России Владимира Путина с Запада и изнутри страны последние 20 лет, иммунитет на это у него сформирован, и на инсинуации он не станет реагировать как «трепетный юнец», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во-первых, это не последние месяцы. Атаки на Путина идут и с Запада, и изнутри на протяжении последних 20 лет, и за это время определенный иммунитет наверняка у президента сформировался. И он сам неоднократно говорил, что атаки атаками, главное, как человек работает. Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье – он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1» в ответ на вопрос об отношении президента к нападкам на него, активизировавшимся в последние месяцы, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что реагировать на это «эмоционально, как какой-то трепетный юнец», президент России не станет.

«Путина таким представить себе просто невозможно. Он гораздо более устойчив, чем сила вот этих всех огрызаний кого-то там извне или тех, кто хочет его как-то уколоть», – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин привьется от коронавируса. По его словам, Путин сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей.