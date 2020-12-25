Житель Москвы задержан за покушение на убийство бывшей жены

Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в голову бывшей супруге на западе Москвы, решается вопрос об аресте, в ближайшее время он будет доставлен к следователю, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Следствием совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска установлено местонахождение подозреваемого 1979 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Инцидент произошел возле дома на Беловежской улице. Мужчина выстрелил в голову бывшей жене на почве конфликта. Женщина находится в больнице. По данному факту следователи завели дело по статьям «покушение на убийство» и «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

Ранее в главу федерации рукопашного боя Севастополя арестовали за убийство жены. Женщину нашли закопанной на пустыре в районе Монастырского шоссе, на теле были обнаружены следы насильственной смерти.

О пропаже женщины в правоохранительные органы сообщили 21 декабря ее родственники. Следователи возбудили уголовное дело, к поискам пропавшей были привлечены волонтеры отряда «Лиза Алерт Крым». В ходе следствия были получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа, а также установлена территория сокрытия тела.