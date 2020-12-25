Памфилова подвела итоги федеральных избирательных кампаний 2020 года

Избиратели стали более требовательными, поэтому кандидатам для победы необходимо больше работать, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в рамках итоговой сессии онлайн-форума избирателей «Мой голос», отметив, что «на одних обещания и административных ресурсах не проедешь».

Памфилова вместе с экспертами и депутатами Госдумы подвела итоги федеральных избирательных кампаний 2020 года. В мероприятии принял участие председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Требования ко всем участникам избирательного процесса – кандидатам, наблюдателям, партиям и избирательной системе со стороны общества – возрастают. К этому нужно готовиться. Если будем подготовлены к этому, то наши лучшие ожидания сбудутся», – отметила Памфилова. По ее словам, граждане стали боле активными и у них есть запрос на обратную связь, это становится тенденцией.

«Если кто-то из кандидатов надеется, что удастся проехать на административном ресурсе или на искусстве политтехнологов, то в грядущем году таких возможностей станет меньше», –подчеркнула председатель ЦИК, отметив, что избиратель стал более требовательным, поэтому, если кандидат хочет победить, придется работать – «на одних обещания и административных ресурсах не проедешь».

«Прозрачность избирательной системы, высокий уровень общественного контроля, квалификация представителей избирательных комиссий задают положительные тренды на предстоящую думскую кампанию. Качество подсчета голосов и всех процедуру будут под микроскопом отслеживаться нашими наблюдателями и недоброжелателями, – подчеркнула она и обратилась к кандидатам: «Кандидаты, работайте с сегодняшнего дня, не теряйте время! Занимайтесь реальными делами, которые людей волнуют! Наша с вами работа – повышать качество обучения всех участников процесса», – подчеркнула Памфилова.

По словам главы ЦИК, система по набору общественных наблюдателей очень открыта, а заявления на тему того, что кого-то из независимых наблюдателей не допускают – не более чем спекуляция. Их чуть ли не силком приглашали наблюдать на прошедших кампаниях. Общественная палата России открыта полностью для всех общественников.

Брод, в свою очередь, оценивая электоральные процессы 2020 года, заметил: «НОМ активно участвовал в подготовке многотысячной армии независимых общественных наблюдателей, которые работают не за зарплаты, не обсуживают интересы какой-либо политической партии, а борются за чистоту избирательных процессов по призванию». «Мы увидели возросший запрос общества на чистые и прозрачные выборы. Почувствовали одобрение россиян в отношении новых форм голосования (многодневка, ДЭГ) и возросший уровень конкурентности кандидатов и политических сил в рамках избирательного процесса. В уходящем году появились новые политические силы, партии, которые побеждали в ряде регионов, и теперь они смогут принять участие в думских выборах», – рассказал он.

По словам Брода, кампания по выборам депутатов в Госдуму в следующем году будет высококонкурентной. Избирательная система стала «более оперативно и жестко» реагировать на нарушения. Возрастают и требования к общественным наблюдателям. Брод считает, что они должны быть лидерами общественного мнения в регионах, их задача – вести мониторинг всех стадий избирательного процесса, профилактировать возможные нарушения, доводить до сведения СМИ и блогосферы достоверную, объективную информацию с тем, чтобы не было превратного представления об избирательных процессах.

Причем Брод убежден, что «никаких преград для включения в ряды общественных наблюдателей людей с оппозиционными взглядами быть не должно». «Для общественников важно обладать качествами стрессоустойчивости и объективности, чтобы держать удар и действовать исключительно с позиций соблюдения избирательного законодательства. Сразу после новогодних каникул НОМ начинает глобальную межрегиональную программу подготовки наблюдателей для выборов-2021, проведение экспертных семинаров. Мы приветствуем создание региональных общественных штабов по наблюдению за выборами», – заключил он.

Модератор сессии депутат Госдумы Олег Морозов отдельно отметил доклад ассоциации НОМ: «На прошлой неделе Ассоциация НОМ презентовала доклад «Фейк-прогноз-2021. Стратегии и технологии дискредитации будущих выборов». И действительно, уже сейчас, как вы, Александр Семенович, правильно заметили, анализ социальных сетей и высказываний в СМИ помогает спрогнозировать основную линию атаки на нашу избирательную систему. Она будет осуществляться именно по направлению распространения фейковой информации о выборах».