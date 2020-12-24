ФАС разрешила операторам создать совместное предприятие в сфере 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство мобильных операторов о совместном строительстве в России сетей стандарта 5G, сообщили в ведомстве.

«ФАС согласовала сделку при условии выполнения предписания, направленного на обеспечение конкуренции на рынке оказания услуг связи. Предписание направлено на создание равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи», – сказано на сайте ФАС.

Участникам сделки предписано разработать и согласовать со службой условия использования инфраструктуры и совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для виртуальных операторов связи, уточняется в сообщении. Ходатайство о согласовании совместного предприятия подано «Ростелекомом», МТС, «Вымпелкомом» и «Мегафоном», передает РИА «Новости».

В июле МТС первым в России получил лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц) в 83 субъектах страны.