В соцсетях нашли «сестру» нововоронежской Аленки

Пользователи соцсетей обратили внимание на еще одну «устрашающую» скульптуру, предположительно установленную в Барнауле. Фигуру Снегурочки в Сети назвали «сестрой» Аленки из Нововоронежа.

Между тем, в барнаульской мэрии заявили, что такой фигуры в городе нет. Пользователи отмечают, что Снегурочка якобы была установлена у здания автовокзала, однако сейчас такой скульптуры там нет, передает «Комсомольская правда».

«По нашим данным, автовокзал ставил ее чуть ли не десять лет назад, но стояла она недолго. Они говорят, что подобная снегурочка была, но точно не помнят. В этом году такой фигуры точно нет. Возможно, это не наша скульптура и никогда ее не было», – сказали в администрации города.

Однако в Сети уже начался спор, кто же из героинь страшнее – нововоронежская Аленушка или так называемая барнаульская Снегурочка. «Какой год, такая и Снегурка», – пишут комментаторы.

«Снегурка, чтобы отпугивать туристов в период пандемии, замахнулась вон даже», – пишет Диана Ференцева.

«У Аленеки из Нововоронежа появилась достойная замена», – комментирует Галина Конева.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке.

Музыкальный продюсер Андрей Разин решил выкупить установленный в Нововоронеже памятник Аленке, вызвавший общественный резонанс. По его словам, памятник олицетворяет 2020 год.