Госдума приняла во втором чтении законопроект о комплексном развитии территорий

Госдума приняла во втором чтении проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Третье чтение планируется на 23 декабря.

В результате одобрения новых норм многие граждане, которые живут в аварийном и ветхом фонде, смогут наконец-то переехать в комфортные условия, заявили в нижней палате парламента, сообщает «Российская газета».

Авторами инициативы стали группа сенаторов и глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Документ, прошедший первое чтение 17 ноября, вводит единый механизм КРТ и сноса аварийного и ветхого жилья. Программа будет реализовываться с учетом мнения жителей.

Ко второму чтению кабмин и депутаты серьезно дополнили законопроект. «После обсуждения первой версии законопроекта у всех ответственных комитетов и парламентариев были замечания к документу. Но все требования, которые мы к нему предъявили, теперь реализованы, добавлено 58 поправок», – сообщил зампред профильного комитета ГД Павел Федяев.

В законопроекте появилось само определение комплексного развития территорий, его цели. Важными являются поправки в Жилищный кодекс, которые вводят новые нормы права в части обеспечения жилищных прав граждан при КРТ: собственникам помещений будет предоставлено равноценное возмещение либо другое жилье. Законопроект также позволяет регионам, если есть финансовая возможность, решить вопросы с очередниками. Прописана возможность приобретения дополнительных квадратных метров, в том числе и при помощи ипотеки.

Законопроект о КРТ позволит ускорить обновление жилфонда. Программа, по которой сейчас расселяются дома, признанные аварийными до 2017 года, в ряде регионов должна завершиться досрочно. И субъектам России нужны механизмы, которые позволят приступить к ускоренному расселению домов, признанных аварийными в последние несколько лет (к 2024 году такого жилья, по оценкам Минстроя, будет около 15 млн квадратных метров). Это может и приостановить рост цен на жилье – если не будет выработан механизм КРТ, застройщикам придется осваивать участки на окраинах городов, в цену квартир будет закладываться и создание инфраструктуры на этих территориях.

Ранее члены Совфеда внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах России при согласии большинства собственников квартир в многоквартирном доме.