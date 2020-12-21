Выдан главный документ для ввода в эксплуатацию трассы «Таврида» в Крыму

Ростехнадзор выдал главный документ для официального ввода в эксплуатацию новой трассы «Таврида» в Крыму – заключение о соответствии (ЗОС), сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

«Получено заключение о соответствии трассы «Таврида». Заключение о соответствии органа государственного строительного надзора выдается только в случае, если при строительстве не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям нормативной технической документации и проекта, либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии», – приводит «Крыминформ» сообщение ведомства.

27 августа президент Владимир Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида». Путину преподнесли в подарок килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида», презент вручил главный технолог подрядчика АО «ВАД» Андрей Волков.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новая дорога привлечет инвестиции в Крым.

Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.