Гендиректор ВАДА разочаровался решением CAS по России

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли остался недоволен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом два года, тогда как изначально санкции предполагали четырехлетний запрет.

«Я очень сожалею, что срок был сокращен. Мы хотели направить России более сильный сигнал, однако CAS посчитал, что два года будет достаточно. В любом случае я надеюсь, что этот вердикт изменит мышление внутри России и подтолкнет [российские власти] к правильным действиям», – цитирует Ниггли ТАСС со ссылкой на Asahi.

По словам главы ВАДА, агентство готово к сотрудничеству с любой международной спортивной федерацией по вопросам санкций в отношении спортсменов, по которым ведутся расследования. «Роль ВАДА заключается в том, чтобы не допустить встречу токийской Олимпиады в атмосфере неясности», – добавил Ниггли.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

Напомним, исполком ВАДА в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.