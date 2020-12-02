Депутат Госдумы раскрыл детали проверки приюта после массового убийства животных

Депутат Госдумы и председатель Комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что направил запрос властям Иркутской области и следит за ситуацией с приютом в поселке Карлуке, который заподозрили в массовом убийстве собак и кошек.

«Казалось бы, вот масштабы: здесь – собаки, а здесь – руководители наших крупнейших ведомств и губернатор одного из самых крупных регионов. Но я считаю, что это не перебор, потому что такие вещи надо пресекать на корню. Во-первых, совершено тяжелое уголовное преступление — массовое убийство животных. (...) А второе – это нецелевое расходование бюджетных денежных средств», – сказал он в эфире проекта Life «Дайте сказать!».

Бурматов заявил, точных данных о том, как были убиты животные, пока нет. Экспертиза проводится, но он пока не получил ее результатов. При этом он заявил, что собак обычно не убивают из огнестрельного оружия, так как это дорого.

Инцидент произошел в поселке Карлуке в Иркутской области. Волонтеры нашли на территории приюта трупы собак со следами насильственной смерти. После этого на сайте Change.org была опубликована петиция, в которой утверждается, что владелец приюта якобы ответственен за убийство более 50 тыс. собак и кошек.

Между тем, Бурматов заявил о необходимости привлекать местные власти к ответственности за инциденты с участием бездомных животных. «У меня по этому поводу четкая позиция – кто должен нести ответственность за нападение бездомных собак на человека, ребенка, другое животное, неважно, на имущество? Руководитель муниципалитета, в котором это произошло. Что делает бездомная собака на улице? Ее там не должно быть», – сказал он.

Он оценил также систему «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат», или ОСВВ. По словам депутата, если в нападении участвовало животное, которое прошло все указанные процедуры, то привлекаться к ответственности должен ветеринар.

«ОСВВ это не значит кастрировать собаку и выкинуть ее на улицу. Животное отлавливают, помещают в приют, вакцинируют, стерилизуют. А дальше за ней должны наблюдать, как она себя ведет. Если она проявляет признаки агрессии и отсутствие социальности, ее ни в коем случае нельзя отдавать на пристройство, в другой приют или возвращать в естественную среду обитания», – заявил Бурматов.

При этом парламентарий уверен, что даже такие ситуации – не повод для эвтаназии животного, оно должно оставаться в приюте на дожитии. Он призвал уходить от «двойных стандартов» и не оперировать термином «догхантер», а заменять его на «преступник», ведь такие люди, по сути, занимаются «убийствами».

Говоря о приюте в Иркутской области, депутат оценил вероятность конфликта интересов в этой сфере. «Может быть, и прослеживается, 50 на 50. Но мне наплевать, меня интересует только одно – кто убил животных и куда делись бюджетные деньги. Вы поймите, был задан правильный вопрос, почему они их убивают. Чтобы вы понимали, у нас аналогичная ситуация была в Якутии в городе Якутске, где муниципальная организация перебила под видом эпидемии 200 собак. Глава города заявляет, что для бюджета каждая собака стоит 14 тыс. рублей. Кто-то за несколько часов положил в карман 3 млн рублей», – пояснил Бурматов.

По словам парламентария, широкую огласку история с приютом в Иркутской области получила благодаря тому, что за последние три года с нуля была сформирована новая отрасль в законодательстве, связанная с защитой животных.