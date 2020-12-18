Оборот розничной торговли в России в 2020 году снизился на 4,1%

Оборот розничной торговли в России в январе – ноябре 2020 года снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 30 трлн рублей, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

В ноябре розничная торговля упала на на 3,1% в годовом выражении – до 2 трлн 998 млн рублей, передает ТАСС.

Оборот розничной торговли в прошлом месяце на 95% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, отмечается в сообщении. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,2%, непродовольственных товаров – 52,8% (в ноябре 2019 года - 47,4% и 52,6% соответственно). Объемы торговли пищевыми продуктами и табачными изделиями в ноябре упали на 4,3% в годовом выражении – до 1 трлн 415 млн рублей, а по сравнению с октябрем – на 1,1%. За январь - ноябрь 2020 года показатель упал на 2,4% – до 14 трлн 689 млн рублей.

Оборот торговли непродовольственными товарами в ноябре снизился на 1,7% в годовом выражении – до 1 трлн 583 млн рублей, относительно октября – на 1,3%. В январе – ноябре продажи непродовольственных товаров в розничной торговле упали на 5,5% и составили 15 трлн 317 млн рублей.

Вместе с тем в России уменьшился и грузооборот: в январе – ноябре 2020 г., согласно предварительным данным, он упал на 5,4% и составил 4 трлн 908,5 млрд тоннокилометров. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта сократился на 2,7% – до 2 трлн 318,2 млрд тоннокилометров, грузооборот автомобильного транспорта снизился на 4,7% - до 239 млрд тоннокилометров, воздушного транспорта упал на 5,8% – до 6,4 млрд тоннокилометров, трубопроводного – на 8,2%, до 2 трлн 248,2 млрд тоннокилометров. При этом грузооборот морского транспорта за отчетный период вырос на 13,7% и составил 38,5 млрд тоннокилометров.

Ранее Росстат сообщил о сборе второго по объемам урожая зерна в истории.