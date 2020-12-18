Росгвардия и МВД Белоруссии договорились о сотрудничестве

Опубликовано соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии России и МВД Белоруссии.

Соглашение опубликовано на правовом интернет-портале Белоруссии и вступило в силу с момента подписания (подписано 19 ноября). Ведомства намерены сотрудничать в сферах охраны общественного порядка, важных государственных и режимных объектов, специальных грузов, а также в антитеррористической деятельности. Кроме того, МВД Белоруссии и Росгвардия договорились о сотрудничестве по контролю над оборотом оружия. Соглашение также касается обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности и других направлений.

Стороны собираются обмениваться опытом, устраивать консультации и конференции, проводить совместные учения. Соглашение распространяется и на научно-исследовательскую деятельность, обмен нормативными правовыми актами и информацией, передает ТАСС.

В августе президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если такая необходимость возникнет.

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