Путин допустил введение международных «ковидных» сертификатов

Введение международных сертификатов для вакцинированных от коронавируса возможно, высказал мнение президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

«Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, что даже люди с прививками могут быть переносчиками, просто это нужно иметь в виду… Я не знаю, насколько сейчас возможно получение такого сертификата», – передает слова Путина РИА» Новости».

Как отметил президент, вакцинация является «барьером на пути распространения вируса» и важны для защиты собственного здоровья. «Таким образом, приобретается такой популяционный иммунитет», – добавил глава государства.

В ноябре власти Великобритании задумались о введении «ковидных» паспортов для вакцинированных от коронавируса. Документы дадут вакцинировавшимся возможность более свободно перемещаться по стране в отличие от тех, кто отказался от вакцинации.

Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции оценил перспективы выхода экономики из коронакризиса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.