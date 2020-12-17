Путин поблагодарил россиян за единение перед угрозой коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции поблагодарил россиян за то, что они в очередной раз показали, что лежит в основе идентичности народа – единение перед лицом угрозы.

«Благодарю россиян за единение перед лицом пандемии», – заявил Путин.

Глава государства отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, Россия достойно отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы достойно отметили День Победы, и Парад Победы состоялся. Но самое главное – мы подтвердили наше единение при угрозе. Низкий поклон медикам, волонтерам», – сказал Путин.

Напомним, Путин заявлял, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

Путин подписал указ, распространяющий выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Единовременные выплаты к 75-летию Победы на общую сумму 71,4 млрд рублей получили 1,2 млн человек.

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