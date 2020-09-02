Путин подписал указ о расширении выплат ветеранам к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин подписал указ, распространяющий выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», – сказал РИА «Новости» Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Распространить выплаты предложил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Была инициатива Сергея Нарышкина и руководителей других силовых ведомств. Сергей Евгеньевич как председатель общественного совета партпроекта ЕР «Историческая память» инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента о том, что справедливо распространить эти выплаты также и на категорию участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии, которые отнесены к участникам Отечественной войны. Президент поддержал это обращение и результатом этого стал указ», – пояснил Хинштейн.

В декабре Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против которой ранее выступили США и Украина.