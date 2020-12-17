В Совфеде ответили на заявление Госдепа о российской «угрозе» для Карабаха

«США не хотят мира вдоль границ России, поэтому пытаются вскрыть все болезненные точки», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера о том, что «присутствие России» в Нагорном Карабахе якобы может грозить дестабилизацией ситуации в регионе.

«Благодаря вмешательству России обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась. А Штатам мир в этом регионе не нужен. Им нужна горячая точка. Они не для того разваливали СССР, чтобы на постсоветском пространстве было спокойно», – убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор добавил, что Купер – «умный, компетентный и очень тонкий человек. На таких должностях людей со слабыми компетенциями не бывает, тем более в США, поэтому он хорошо понимает, о чем говорит».

«Но дело в том, что в создании болезненной ситуации вдоль наших границ как раз и заключается стратегия Соединенных Штатов. Это не зависит ни от фамилии президента США, ни от фамилий его помощников. Их стратегия постоянна, и они от нее не откажутся», – подчеркнул собеседник.

«Поэтому американские спецслужбы будут пытаться дестабилизировать Нагорный Карабах. Главным фактором и носителем этой идеи является Турция и она по-прежнему будет вмешиваться в этот процесс», – считает Клинцевич.

«А на подходе еще и Приднестровье. Так все тлеющие очаги напряжения вокруг нашей страны будут вскрыты и разблокированы», – прогнозирует сенатор.

В то же время заместитель председателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов напомнил о том, что США не скрывают своего желания «атаковать Россию на Южном Кавказе».

«Около двух лет назад стратегический исследовательский центр Rand Corporation выпустил доклад, в котором конфликт вокруг Нагорного Карабаха указывался среди прочих направлений, способных разбалансировать Россию. Америка полагала, что с помощью этого конфликта нам можно будет нанести политический, экономический и даже военный урон», – сказал сенатор.

Однако, по словам Климова, «эти планы Соединенных Штатов развеялись в прах». «Те соглашения, которые были достигнуты между Москвой, Баку и Ереваном благодаря президенту, а также профессионализму нашего МИД, Министерства обороны и МЧС, обрушили все планы Вашингтона и дали этому региону мир. Кроме того, Москва показала перспективы политико-правового регулирования данного конфликта», – заключил Климов.

Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что «присутствие России» в Нагорном Карабахе якобы может грозить дестабилизацией ситуации в регионе.

На вопрос о том, собираются ли США противодействовать «российскому влиянию» в регионе, Купер ответил, что «в подобных случаях присутствие России грозит дестабилизацией». По его словам, «это является вызовом для всех вовлеченных сторон» и «по этой причине США уделяют особое внимание гуманитарной ситуации». Вашингтон полагает, что необходимы переговоры о мире, а также привлечение Минской группы ОБСЕ, передает ТАСС.

В субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев в резкой форме раскритиковал Минскую группу ОБСЕ. Он заявил представителям Парижа и Вашингтона, что не приглашал их с визитом в Баку, хотя встречу с ними все же провел. Алиев подчеркнул, что «Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции».

«Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной», – сказал президент Азербайджана.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Алиев «выгнал» США и Францию из карабахского урегулирования.

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