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Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

Самуил Карлович Грейг внес важнейший вклад в становление русского флота во времена Екатерины II Николай Аргунов
12 декабря (30 ноября по старому стилю) 1735 года появился на свет Сэмюэл Грейк – будущий российский флотоводец Самуил Карлович Грейг, человек, внесший славные страницы в историю русского оружия. Почему и как он стал подданным Российской империи, патриотом России – и какую роль сыграл в защите Санкт-Петербурга от оккупации Швецией? Подробности...
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Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования

Похоже, Алиев позаимствовал новый дипломатический стиль у Эрдогана Pascal Lauener/Reuters
Почивающий на лаврах победителя Ильхам Алиев в резкой форме раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность к разрешению карабахского конфликта. Азербайджанский лидер заявил представителям Парижа и Вашингтона, что не приглашал их с визитом в Баку, хотя встречу с ними все же провел. Кто стоит за жесткими заявлениями Алиева и почему Азербайджан не боится испортить отношения с США и Францией? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

Максим Соколов
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В завершающемся году было много неприятного – с этим кто же спорит? – но минимальное знание отечественной и всемирной истории дает возможность назвать множество годов в прошлом, по сравнению с которыми 2020-й еще очень даже приемлемый. Подробности...
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Помидорные войны неприятны, но неизбежны

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
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    Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования

    Похоже, Алиев позаимствовал новый дипломатический стиль у Эрдогана    13 декабря 2020, 18:30
    Фото: Pascal Lauener/Reuters
    Текст: Алексей Нечаев

    Почивающий на лаврах победителя Ильхам Алиев в резкой форме раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность к разрешению карабахского конфликта. Азербайджанский лидер заявил представителям Парижа и Вашингтона, что не приглашал их с визитом в Баку, хотя встречу с ними все же провел. Кто стоит за жесткими заявлениями Алиева и почему Азербайджан не боится испортить отношения с США и Францией?

    В субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил, что он не приглашал их в Баку. «Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу», – отметил Алиев во время встречи с сопредседателями группы от США и Франции Эндрю Шофером и Стефаном Висконти, а также послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

    Алиев добавил, что «не был против» визита, когда узнал, что «Минская группа хочет приехать». По его словам, «Минская группа выступала с идеями и старалась действовать творчески», но «это не дало никакого результата».

    Президент Азербайджана также заявил, что урегулирование карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе, «Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами». Он подчеркнул, что «Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции», причем Ереван «никогда не подписал бы это добровольно».

    «Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной, – сказал президент Азербайджана. – Пашинян говорил, что «Карабах – это Армения». Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения».

    Как заявили в ответ представители США и Франции, они понимают, что в настоящее время сложилась новая ситуация. Они обещали довести до своих правительств позицию Алиева. Выразив признательность за возможность встречи сопредседателей Минской группы с главой Азербайджана, посол России Михаил Бочарников отметил, что Россия, будучи участником достигнутого трехстороннего соглашения, придает особое значение его реализации.

    Встреча Алиева с представителями Минской группы ОБСЕ сопровождалась неожиданным нарушением перемирия в Нагорном Карабахе. В субботу в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Затем Россия и Армения на уровне министров обороны обсудили данный инцидент, а Баку заявил о проведении вынужденной «антитеррористической операции» в лесах Нагорного Карабаха, в результате которой погибли четыре человека.

    По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, резкий тон Алиева в адрес западных дипломатов и готовность к военному обострению в Карабахе обусловлены «фактором победителя». «С позиции победителя всегда проще вести любые переговоры. Потому Алиев может себе позволить то, что не может себе позволить тот же Пашинян», – убежден политолог.

    «Раздражение Алиева в отношении Парижа и Вашингтона понятно. Недавно Сенат Франции принял резолюцию о признании Карабаха, а в США по-прежнему сильно армянское лобби. Алиев не считает эти стороны непредвзятыми и объективными участниками Минской группы. Да, когда-то в Баку надеялись, что группа ОБСЕ сможет урегулировать конфликт, но их усилия результата не принесли. Исключением была лишь Россия, которая всегда прилагала для этого больше усилий. Здесь можно вспомнить и Казанскую формулу урегулирования, и Мадридские принципы, которые разрабатывались при активном участии Москвы», – пояснил собеседник.

    «Также необходимо учитывать фактор Турции. Сейчас, как мы знаем, у Парижа и Вашингтона очень сложные отношения с Анкарой. Причем эти сложности касаются не только проблематики Карабаха, но и вопросов поставки туркам российских систем С-400, вопросов транзита и добычи газа, нелегальной миграции и религии. Похоже, не видя для себя каких-либо угроз, Алиев счел нужным продемонстрировать солидаризацию с Эрдоганом, который сейчас ведет активное противостояние с Западом», – предположил Кортунов.

    Схожей точки зрения придерживается эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. «Во-первых, совершенно справедливо, что на ближайшие годы, может, десятилетия, ключевым партнером Азербайджана является Турция. Поэтому Алиев сказал примерно то, что от него хотел слышать Эрдоган», – считает Ткаченко.

    «А во-вторых, Алиев обрисовал реальную ситуацию. Президент Азербайджана считает, что за пределами России и Турции ни у какой другой страны нет влияния на карабахский конфликт. При этом прежние попытки вмешательства Франции и США имели лишь негативные последствия. В отличие от них, только Россия обеспечила дипломатическое решение конфликта, а Турция – помогла военной силой», – пояснил собеседник.

    «В конечном итоге, я думаю, Алиев положительно оценил эффективность дипломатического стиля Эрдогана и решил, что Азербайджану не помешает его позаимствовать и частично использовать в разговорах с представителями Запада», – констатировал Ткаченко.

    При этом такая политика Баку несет в себе риски и для России, убеждены эксперты.

    «В будущем возможны варианты, при которых территория Азербайджана станет плацдармом для турецкой экспансии в регионы Средней Азии, Северного Кавказа и Поволжья. Основания для таких опасений есть, хотя Москва на официальном уровне продолжает называть Эрдогана ответственным и надежным партнером», – отмечает Кортунов.

    «Помимо вышеперечисленных проблем, есть вопросы военно-технического сотрудничества Турции с Украиной, конфликты в Сирии и Ливии, несовпадающие позиции по восточной части Средиземноморья. У нас сложные отношения, которые можно охарактеризовать как смесь сотрудничества с элементами конкуренции и в чем-то даже конфронтации. Об этом не надо забывать», – призывает политолог.

    «В такой ситуации главная задача России в отношениях с Азербайджаном и Турцией – добиться политического урегулирования конфликта в Карабахе. Для нас важно не останавливаться на том, что уже достигнуто – я имею в виду прекращение огня. Если мы не будем двигаться вперед в решении политических проблем – наши миротворцы могут оказаться свидетелями или жертвами очередного военного обострения. Поэтому сейчас российские дипломаты должны развить тот успех, которого удалось достичь благодаря нашим миротворцам», – резюмировал Кортунов.

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