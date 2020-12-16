Минобороны опровергло окружение российских миротворцев в Карабахе

Информация об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе какой-либо из сторон не соответствует действительности, сообщили в Минобороны России.

«Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил [военнослужащими] какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.

«Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня», – подчеркнули в военном ведомстве.

В свою очередь министерство обороны Армении сообщило, что российские миротворцы помогли военнослужащим армянских вооруженных сил выйти из окружения в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

«Операция была проведена благодаря активным действиям российского миротворческого контингента, выполняющего миротворческую миссию в Республике Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) при посредничестве командующего миротворческим контингентом России генерал-лейтенанта Рустама Мурадова», – сообщили в Минобороны Армении.

В СМИ ранее появилась информация о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района.

Напомним, в среду Армия обороны Карабаха потеряла связь с военнослужащими на нескольких боевых постах в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. После этого родственники находящихся в окружении солдат в Карабахе перекрыли дорогу на Гюмри.

В минувшую субботу в министерстве обороны Армении сообщали, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.