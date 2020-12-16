Нефть подешевела на данных о неожиданном росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду опускаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на прошлой неделе.

По состоянию на 8.09 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% – до 50,64 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,19%, до 47,53 доллара за баррель.

«Цены на нефть несколько ослабли после того, как отчет API о запасах показал второй рост подряд», – отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя, которого цитирует Reuters.

Ранее в среду API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 11 декабря на 2 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики о запасах в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 млн баррелей.

Неделей ранее запасы в США подскочили сразу на 15,2 млн баррелей. Этот рост стал самым значительным с апреля.

Трейдеры также продолжают оценивать неоднозначные перспективы спроса на нефть. С одной стороны, появление вакцин от коронавируса позволяет более оптимистично оценивать перспективы восстановления мировой экономики. С другой – число заражений продолжает расти значительными темпами в США и некоторых странах Европы и Азии, ряд стран ужесточают карантинные ограничения.

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