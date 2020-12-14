Женщины смогут с 1 января заменить мигрантов на российских стройках

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14 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 05:52  |  vz.ru
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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

Самуил Карлович Грейг внес важнейший вклад в становление русского флота во времена Екатерины II Николай Аргунов
12 декабря (30 ноября по старому стилю) 1735 года появился на свет Сэмюэл Грейк – будущий российский флотоводец Самуил Карлович Грейг, человек, внесший славные страницы в историю русского оружия. Почему и как он стал подданным Российской империи, патриотом России – и какую роль сыграл в защите Санкт-Петербурга от оккупации Швецией? Подробности...
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Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования

Похоже, Алиев позаимствовал новый дипломатический стиль у Эрдогана Pascal Lauener/Reuters
Почивающий на лаврах победителя Ильхам Алиев в резкой форме раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность к разрешению карабахского конфликта. Азербайджанский лидер заявил представителям Парижа и Вашингтона, что не приглашал их с визитом в Баку, хотя встречу с ними все же провел. Кто стоит за жесткими заявлениями Алиева и почему Азербайджан не боится испортить отношения с США и Францией? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В завершающемся году было много неприятного – с этим кто же спорит? – но минимальное знание отечественной и всемирной истории дает возможность назвать множество годов в прошлом, по сравнению с которыми 2020-й еще очень даже приемлемый. Подробности...
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Помидорные войны неприятны, но неизбежны

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва ввела санкции против азербайджанских помидоров и яблок. Некоторые россияне возмущены очередной плодоовощной войной, ведущейся за их счет. Однако они должны вспомнить, в чьих интересах эти конфликты ведутся. Подробности...
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Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 11 комментариев

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Женщины смогут с 1 января заменить мигрантов на российских стройках

    14 декабря 2020, 05:52

    Текст: Алина Назарова

    Нехватку мигрантов на российских стройках с 1 января 2021 года можно будет частично восполнить россиянками, рассказали эксперты.

    С 1 января 2021 года вступают в действие положения приказа Минтруда России, в четыре раза сократившего перечень запрещенных для женщин специальностей. Россиянкам с приходом нового года станут доступны более 30 новых профессий, передает РИА «Новости».

    «В действующий перечень включен ряд ремонтно-строительных работ, при выполнении которых запрещается использование труда женщин. Это, в частности, крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ. В новом перечне этот раздел исключен», – рассказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

    Он отметил, что, несмотря на отмену ряда ограничений, строительным организациям нельзя будет привлекать женщин для выполнения работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную независимо от видов должностей. «Должны соблюдаться установленные нормы предельно допустимых физических нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Предельно допустимая масса груза – десять килограммов», – пояснил юрист.

    Хотя стройотрасль набирает популярность среди женщин, о полной замене россиянками мигрантов говорить пока рано, считает глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. «В последних конкурсах профмастерства от НОСТРОя и WorldSkills призовые места в той же дисциплине "Сварка", которое считалось исконно мужским делом, три года подряд брали девушки. Говорить о том, что эта норма позволит заменить мигрантов – наверное нет. Просто стройка становится более высокотехнологичной и на стройке становится работать под силу и женщинам», – пояснил он.

    При этом Глушков подчеркнул, что позитивные тенденции в уменьшении гендерного дисбаланса в строительной отрасли все же присутствуют. Например, по его словам, женщины вполне могли бы восполнить нехватку мигрантов на отделочных работах.

    «Право выбирать профессию и заниматься любимым делом не должно определяться гендером. Дело даже не в том, что женщины могут заменить мигрантов, а в том, что они имеют право работать на стройке в принципе. Почему, если девушка или женщина отучилась и получила строительную профессию, она будет хуже мужчины? Хочет – пусть работает, это ее законное право», – уверена активистка организации Sveriges Kvinnolobby («Шведское женское лобби») Софья Ширяева.

    Солидарна с ней и учредитель девелоперской компании «ГРМ-Групп» Наталья Гарт. По ее мнению, ситуация с открытием границ вряд ли стабилизируется в ближайшее время, а женщины, может быть пока и не слишком активно идущие на стройку, в некоторых видах работ заметно превосходят профессиональный уровень мужчин.


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