Умер сыгравший в «Пятом элементе» актер

Сыгравший в «Пятом элементе» и «Темном рыцаре» актер Том Листер-младший умер в США в возрасте 62 лет.

Американский актер Том Листер-младший скончался в США в возрасте 62 лет, сообщает журнал People со ссылкой на его менеджера Синди Коуэн.

По ее словам, актер умер в четверг. До этого в течение недели у него были «симптомы COVID». При этом тесты актера на коронавирус не давали положительных результатов, передает РИА «Новости».

«Он был добрым великаном, ни на кого не похожим. Человек, который 20 лет был для меня братом», – сказала Коуэн о Листере.

По данным портала TMZ, в четверг друзья и коллеги Листера начали беспокоиться из-за того, что он пропал и не отвечал им с вечера среды, и обратились в полицию. Когда полицейские приехали в квартиру актера в одном из районов Лос-Анджелеса, он был уже мертв. Полиция подчеркнула в своем релизе, что Листер умер естественной смертью.

Актер и рестлер Томас Листер-младший родился в городе Комтон в Калифорнии в 1958 году. Снялся в фильме Люка Бессона «Пятый элемент» в роли президента Линдберга. Наряду с этим у него были и другие эпизодические роли, среди прочих, в фильмах «Темный рыцарь», «Джеки Браун», «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Никки, дьявол-младший» и других.