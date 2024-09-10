  • Новость часаРоссийские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16
    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    По факту массированной атаки беспилотников ВСУ возбуждено дело о теракте
    Шойгу: ВСУ ежедневно теряют до 2 тыс. военных и по 28 кв. км
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    Пентагон заявил о стратегической важности Красноармейска для ВСУ
    Власти оценили возможность возврата западного автопрома
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    12 комментариев
    10 сентября 2024, 11:28 • В мире

    Украинская дипломатия споткнулась на стиральной машине

    Украинская дипломатия споткнулась на стиральной машине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Николай Стороженко

    Киевский режим произвел на свет очередной политический анекдот. Причиной отзыва временного поверенного Украины в Грузии официально назван тот факт, что дипломат «в военное время приобрел стиральную машину». Каковы реальные причины этой загадочной кадровой перестановки?

    Последствия «министропада», заставшего врасплох украинское правительство на прошлой неделе, не стихают. Хотя драма явно переродилась в фарс.

    В воскресенье вечером стало известно, что Киев отзывает временного поверенного Украины в Грузии. По словам нового главы МИД Украины Андрея Сибиги, за «...полное непонимание реалий дипломатии страны, которая воюет».

    Однако к понедельнику обстоятельства прояснились: «В отличие от отзыва посла (в 2022 году), это не политический акт, это связано с приобретением бытовых вещей представителем дипломатической миссии Украины, – уточнил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. – По мнению украинских властей, в военное время не следовало приобретать стиральную машину».

    Упоминание 2022 года со стороны главы правительства Грузии – явная шпилька в адрес Киева. В марте 2022 года Зеленский отозвал тогдашнего посла Игоря Долгова (а спустя несколько месяцев и выслал посла Грузии на Украине) по серьезной для Киева причине.

    «…Также возвращен посол из Грузии, при всем уважении… Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для работы российского бизнеса [в Грузии – прим. ВЗГЛЯД], то ищите, пожалуйста, другую работу», – заявлял глава киевского режима. Иначе говоря, он был крайне недоволен действиями посла.

    С одной стороны, сам посол не слишком активно рвался выполнять инструкции, поступавшие из офиса президента Украины. С другой, и правительство Грузии не торопилось идти навстречу Украине в этих вопросах.

    В том числе и потому, что Украина, в свою очередь, незадолго до начала СВО полуофициально направила в Грузию ее экс-президента Михаила Саакашвили, задачей которого было попытаться спровоцировать в Грузии очередной майдан. Или хотя бы заставить правительство страны занять более нетерпимую позицию по отношению к России.

    Причем за то время, пока обязанности посла в Грузии исполнял временный поверенный, Киев мог уже десяток раз его отозвать по куда более весомым поводам. Скажем, не выпускает грузинская сторона Саакашвили из тюрьмы (на неоднократные требования Украины) – значит, поверенный недорабатывает.

    Или взять возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией в 2023 году. Украина больше года пытается повлиять на решение Тбилиси, но никак. Тоже можно было на поверенного свалить.

    Тот же российский бизнес не просто работает: украинские СМИ вовсю трубят о том, что он растет как на дрожжах. А сама Грузия, в свою очередь, подтвердила статус надежного торгово-экономического партнера России.

    В общем, с момента отзыва посла в 2022-м ситуация для грузино-украинских отношений даже ухудшилась. Но при этом временного поверенного снимают не за цветущий бизнес российских релокантов, не за игнорирование украинских протестов по поводу Саакашвили и рейсов Москва – Тбилиси. А за покупку стиральной машины.

    Вот уж правда, мистический для украинца бытовой прибор, тотемный даже. Нет нужды повторять выдумки Киева по поводу похищения нашей армией украинских стиралок. Потом додумали: это все ради микрочипов, они их в ракеты вставляют. Кто бы подсказал киевскому режиму, что в России не менее пяти заводов по производству и/или сборке стиральных машин.

    А теперь вот – поверенный оскоромился. Стиральную машину купил. В чем же преступление? Может, машинка российского производства?

    Если без смеха, перед нами, несомненно, зачистка старой команды украинской дипломатии. Логичная после смены главы МИД. Просто если снимать за российский бизнес или за авиарейсы, то тогда ведь и новоназначенного спустя какое-то время придется спрашивать: «Дорогой, мы старого поверенного убрали, тебя поставили – а где результат?»

    К тому же это только со стороны такая замена выглядит бессмысленно или юмористично. Стоит помнить, что, по последним данным, стоимость «белого билета» на Украине сегодня дошла до 37 тыс. долларов. Причем это документ, который в любой момент могут признать недействительным, – как только возьмут тех, кто его выписывал.

    А тут можно: а) пристроить нужных людей на хорошие должности; б) вывести их из-под угрозы мобилизации; в) дать им возможность легально покинуть страну. В таких условиях что угодно станет удобным поводом убрать с нужного места ненужного человека. Даже «покупка стиральной машины».

    Главное
    Жителей пяти домов в Раменском эвакуировали после атаки беспилотника
    Над Домодедово сбит украинский беспилотник
    Венгрия направила помощь Чаду вместо Украины
    Конгресс США поддержал санкции за строительство Крымского моста
    Швейцарские СМИ: Зеленский создал на Украине постфеодальную систему
    У арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег
    В СК назвали возможный мотив убийства пермского следователя топором

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне стали охотнее выбирать власть

    Прошедшие выборы отличались высокой явкой из-за растущего интереса избирателей к формированию власти. И результаты голосования зафиксировали новые расстановки на партийном поле. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: основные итоги». Подробности

    Перейти в раздел

    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская дипломатия споткнулась на стиральной машине

    Киевский режим произвел на свет очередной политический анекдот. Причиной отзыва временного поверенного Украины в Грузии официально назван тот факт, что дипломат «в военное время приобрел стиральную машину». Каковы реальные причины этой загадочной кадровой перестановки? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Германская экономика теряет лицо

      Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

      0 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

      2 комментария
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Америка повторяет путь Карфагена

      Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............