Украинская дипломатия споткнулась на стиральной машине

Tекст: Николай Стороженко

Последствия «министропада», заставшего врасплох украинское правительство на прошлой неделе, не стихают. Хотя драма явно переродилась в фарс.

В воскресенье вечером стало известно, что Киев отзывает временного поверенного Украины в Грузии. По словам нового главы МИД Украины Андрея Сибиги, за «...полное непонимание реалий дипломатии страны, которая воюет».

Однако к понедельнику обстоятельства прояснились: «В отличие от отзыва посла (в 2022 году), это не политический акт, это связано с приобретением бытовых вещей представителем дипломатической миссии Украины, – уточнил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. – По мнению украинских властей, в военное время не следовало приобретать стиральную машину».

Упоминание 2022 года со стороны главы правительства Грузии – явная шпилька в адрес Киева. В марте 2022 года Зеленский отозвал тогдашнего посла Игоря Долгова (а спустя несколько месяцев и выслал посла Грузии на Украине) по серьезной для Киева причине.

«…Также возвращен посол из Грузии, при всем уважении… Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для работы российского бизнеса [в Грузии – прим. ВЗГЛЯД], то ищите, пожалуйста, другую работу», – заявлял глава киевского режима. Иначе говоря, он был крайне недоволен действиями посла.

С одной стороны, сам посол не слишком активно рвался выполнять инструкции, поступавшие из офиса президента Украины. С другой, и правительство Грузии не торопилось идти навстречу Украине в этих вопросах.

В том числе и потому, что Украина, в свою очередь, незадолго до начала СВО полуофициально направила в Грузию ее экс-президента Михаила Саакашвили, задачей которого было попытаться спровоцировать в Грузии очередной майдан. Или хотя бы заставить правительство страны занять более нетерпимую позицию по отношению к России.

Причем за то время, пока обязанности посла в Грузии исполнял временный поверенный, Киев мог уже десяток раз его отозвать по куда более весомым поводам. Скажем, не выпускает грузинская сторона Саакашвили из тюрьмы (на неоднократные требования Украины) – значит, поверенный недорабатывает.

Или взять возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией в 2023 году. Украина больше года пытается повлиять на решение Тбилиси, но никак. Тоже можно было на поверенного свалить.

Тот же российский бизнес не просто работает: украинские СМИ вовсю трубят о том, что он растет как на дрожжах. А сама Грузия, в свою очередь, подтвердила статус надежного торгово-экономического партнера России.

В общем, с момента отзыва посла в 2022-м ситуация для грузино-украинских отношений даже ухудшилась. Но при этом временного поверенного снимают не за цветущий бизнес российских релокантов, не за игнорирование украинских протестов по поводу Саакашвили и рейсов Москва – Тбилиси. А за покупку стиральной машины.

Вот уж правда, мистический для украинца бытовой прибор, тотемный даже. Нет нужды повторять выдумки Киева по поводу похищения нашей армией украинских стиралок. Потом додумали: это все ради микрочипов, они их в ракеты вставляют. Кто бы подсказал киевскому режиму, что в России не менее пяти заводов по производству и/или сборке стиральных машин.

А теперь вот – поверенный оскоромился. Стиральную машину купил. В чем же преступление? Может, машинка российского производства?

Если без смеха, перед нами, несомненно, зачистка старой команды украинской дипломатии. Логичная после смены главы МИД. Просто если снимать за российский бизнес или за авиарейсы, то тогда ведь и новоназначенного спустя какое-то время придется спрашивать: «Дорогой, мы старого поверенного убрали, тебя поставили – а где результат?»

К тому же это только со стороны такая замена выглядит бессмысленно или юмористично. Стоит помнить, что, по последним данным, стоимость «белого билета» на Украине сегодня дошла до 37 тыс. долларов. Причем это документ, который в любой момент могут признать недействительным, – как только возьмут тех, кто его выписывал.

А тут можно: а) пристроить нужных людей на хорошие должности; б) вывести их из-под угрозы мобилизации; в) дать им возможность легально покинуть страну. В таких условиях что угодно станет удобным поводом убрать с нужного места ненужного человека. Даже «покупка стиральной машины».