  • Новость часаВ Белоруссии задержали агента японских спецслужб
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гросси опроверг украинскую версию пожара в градирне ЗАЭС
    Европейские юристы назвали антироссийские санкции незаконными
    Долина рассказала, как рыдала от обиды после обмана мошенников
    В Белоруссии задержали агента японских спецслужб
    США выслали генконсула Китая в Нью-Йорке
    «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    Появилось видео падения астероида на Филиппины
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    18 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    4 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    3 комментария
    4 сентября 2024, 21:45 • В мире

    Кто заставил Зеленского изгнать Кулебу

    Кто заставил Зеленского изгнать Кулебу
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    Скандалы с Польшей, проблемы с отбором послов или провал переговоров с Китаем? Все эти версии выдвигаются сейчас в качестве причин отставки с поста главы МИД Украины одного из главных русофобов киевского режима, яркого представителя «партии войны» Дмитрия Кулебы. Реальная причина, возможно, совсем в другом.

    Комментируя перестановки в украинском правительстве, российский политолог Алексей Чеснаков указал: «Зеленский за свою небогатую политическую карьеру не наработал широкого инструментария. У него до сих пор работает принцип «не работает – поменяй человека».

    В этом отношении может вызвать недоумение отставка министра иностранных дел Кулебы – тут-то вроде бы все работает? Внешняя политика – сильное направление работы администрации Владимира Зеленского. Заслуги министра иностранных дел тут не стоит преуменьшать.

    Украина с 2022 года получает масштабную военную и экономическую помощь, которая предопределяет ее способность продолжать военные действия. Убеждает своих союзников к введению все новых и новых санкций против России. Обеспечила размещение за рубежом нескольких миллионов беженцев, а сейчас ведет активную работу по их возвращению назад. Активно работает с международными организациями, добиваясь решений, направленных против России.

    Украина добилась существенного изменения формата своего сотрудничества с ЕС и НАТО. Говорится уже не о «широко открытых дверях», а о членстве в этих структурах как исторической неизбежности. Понятно, это все равно обещания, но еще недавно западные партнеры даже обещаний давать не хотели.

    Разумеется, это все результат работы не столько президента и МИД Украины, сколько Белого дома и Госдепа. Украинские инстанции скорее на подхвате у американцев.

    В то же время нельзя не видеть, что Зеленский активно пытается играть на противоречиях между западными союзниками. Общим местом уже стало признание разных внешнеполитических целей Вашингтона и Лондона и то, что Украина подыгрывает второму (весной 2022 года США были готовы принять Стамбульские соглашения, но Борис Джонсон убедил украинское руководство отказаться от их подписания). Таким образом, Кулеба доказал Зеленскому свою эффективность.

    Кулебу часто критиковали за показное игнорирование дипломатического этикета, но на самом-то деле он замечательно дополнял хамскую манеру «дипломатии» главы киевского режима. Почему же в итоге Кулеба покидает свой пост?

    В свое время Кулеба сказал, что для него есть две причины отставки: «Если президент попросит меня сделать это. Вторая – если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика».

    В данном случае явно имела место инициатива президента, о чем неоднократно говорили разные источники. Никаких признаков несогласия с проводимой политикой Кулеба не демонстрировал (впрочем, посмотрим, что он будет говорить, – может оказаться, что в глубине души он всегда находился в оппозиции).

    Появилось предположение, что Кулебу «попросили» из-за конфликта с Польшей, которая ставит евроинтеграцию Украины в зависимость от политики исторической памяти в отношении геноцида поляков в годы войны («Волынской резни»). Но это преувеличение – глорификация организаторов убийств поляков является государственной политикой Украины, а не инициативой отдельно взятого министра.

    В общем, последний дипломатический скандал вряд ли стал непосредственной причиной отставки, хотя отношения Украины с Польшей нельзя назвать ровными – еще недавно Зеленский собирался поляков панами назначить, но этот проект завис. Сейчас отношения между странами определяются русофобией, которая является определяющим элементом политики обеих стран. И поляки, и украинцы готовы многое проглотить, лишь бы досадить России.

    Возможно, Зеленский был недоволен отсутствием внятных результатов от визита Кулебы в Китай и от дипломатической операции по срыву визита российского президента в Монголию. Но это скорее эмоциональная реакция – Восток дело тонкое, и ждать определенного и запланированного результата неразумно.

    Украинские СМИ еще в марте сообщали, что дни Кулебы на посту руководителя внешнеполитического ведомства сочтены, поскольку у руководства страны есть претензии относительно отбора послов и общего состояния дипломатической службы. Однако публичных скандалов с послами, в общем-то, не было. Содержание претензий к Кулебе как к руководителю аппарата МИД остается неясным.

    Следует отметить, что таких претензий может и вообще не быть: в качестве нового главы МИД рассматривались кандидатуры из той же номенклатурной обоймы – заместители Кулебы Игорь Жовква и Андрей Сибига. Если же проблема носит аппаратный характер, то логично было бы направить в МИД представителя другой аппаратной школы. Впрочем, у Зеленского еще есть шанс удивить наблюдателей.

    Определенное представление о причинах отставки может дать будущее назначение самого Кулебы. Сейчас свободны позиции вице-премьера по евроинтеграции и заместителя руководителя офиса президента. Назначение на эти посты можно рассматривать как повышение.

    Отправку на посольскую должность принято считать почетной ссылкой (раньше Кулебу рассматривали как возможного посла в Великобритании, но туда уже уехал Залужный). Значит, им действительно недовольны, но не так, чтобы радикально. А вот если его выгонят голым во двор – это будет скандал. Но тогда и сам Кулеба молчать о причинах отставки не будет.

    Впрочем, стоит обратить внимание на еще один важный момент – Кулеба был и остается одним из ярких представителей условной «партии войны». Собственно, «партии мира» на Украине сейчас нет (хотя Петр Порошенко, безусловно, предпочел бы действовать дипломатическими методами), но в данном случае речь идет о ярком представителе.

    Поэтому отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США – Вашингтону, возможно, понадобится демонстрировать хотя бы на уровне символических актов готовность к решению украинского кризиса путем переговоров. Сейчас, после провокации ВСУ в Курской области, такой акт с точки зрения Запада может быть особенно востребован. Но Россия уже заявляла о неактуальности в данный момент такого рода переговоров. Поэтому Вашингтон обсуждает и решения противоположного смысла – разрешение ударов дальнобойными ракетами по территории России.

    Главное
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»
    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ
    Киев объявил об эвакуации в Покровском и Краматорском районах
    Киргизия решила ужесточить правила пребывания для россиян
    В Приднестровье запретили использовать название региона времен румынской оккупации
    Летевший из Индии в Британию Boeing экстренно сел в Шереметьеве

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти

    На Украине более чем на 50% сменится состав кабмина. Первая часть министров уже покинула свои посты. Это событие вызвало недоумение на Западе: пока одни издания считают, что изменения призваны усилить централизацию власти, другие отмечают, что произошедшее может стать «началом конца» офиса Зеленского. Что на самом деле может означать «министропад» по-киевски? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс

    В результате удара по Институту связи в Полтаве противник одновременно лишился большого числа специалистов по связи и РЭБ. Как отмечают в экспертной среде, именно эти кадры сейчас ценятся особо, и от них во многом зависит ход современных боевых действий. Как России удалось нанести столь эффективный удар? Подробности

    Перейти в раздел

    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

    Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............