Кто заставил Зеленского изгнать Кулебу

Tекст: Василий Стоякин

Комментируя перестановки в украинском правительстве, российский политолог Алексей Чеснаков указал: «Зеленский за свою небогатую политическую карьеру не наработал широкого инструментария. У него до сих пор работает принцип «не работает – поменяй человека».

В этом отношении может вызвать недоумение отставка министра иностранных дел Кулебы – тут-то вроде бы все работает? Внешняя политика – сильное направление работы администрации Владимира Зеленского. Заслуги министра иностранных дел тут не стоит преуменьшать.

Украина с 2022 года получает масштабную военную и экономическую помощь, которая предопределяет ее способность продолжать военные действия. Убеждает своих союзников к введению все новых и новых санкций против России. Обеспечила размещение за рубежом нескольких миллионов беженцев, а сейчас ведет активную работу по их возвращению назад. Активно работает с международными организациями, добиваясь решений, направленных против России.

Украина добилась существенного изменения формата своего сотрудничества с ЕС и НАТО. Говорится уже не о «широко открытых дверях», а о членстве в этих структурах как исторической неизбежности. Понятно, это все равно обещания, но еще недавно западные партнеры даже обещаний давать не хотели.

Разумеется, это все результат работы не столько президента и МИД Украины, сколько Белого дома и Госдепа. Украинские инстанции скорее на подхвате у американцев.

В то же время нельзя не видеть, что Зеленский активно пытается играть на противоречиях между западными союзниками. Общим местом уже стало признание разных внешнеполитических целей Вашингтона и Лондона и то, что Украина подыгрывает второму (весной 2022 года США были готовы принять Стамбульские соглашения, но Борис Джонсон убедил украинское руководство отказаться от их подписания). Таким образом, Кулеба доказал Зеленскому свою эффективность.

Кулебу часто критиковали за показное игнорирование дипломатического этикета, но на самом-то деле он замечательно дополнял хамскую манеру «дипломатии» главы киевского режима. Почему же в итоге Кулеба покидает свой пост?

В свое время Кулеба сказал, что для него есть две причины отставки: «Если президент попросит меня сделать это. Вторая – если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика».

В данном случае явно имела место инициатива президента, о чем неоднократно говорили разные источники. Никаких признаков несогласия с проводимой политикой Кулеба не демонстрировал (впрочем, посмотрим, что он будет говорить, – может оказаться, что в глубине души он всегда находился в оппозиции).

Появилось предположение, что Кулебу «попросили» из-за конфликта с Польшей, которая ставит евроинтеграцию Украины в зависимость от политики исторической памяти в отношении геноцида поляков в годы войны («Волынской резни»). Но это преувеличение – глорификация организаторов убийств поляков является государственной политикой Украины, а не инициативой отдельно взятого министра.

В общем, последний дипломатический скандал вряд ли стал непосредственной причиной отставки, хотя отношения Украины с Польшей нельзя назвать ровными – еще недавно Зеленский собирался поляков панами назначить, но этот проект завис. Сейчас отношения между странами определяются русофобией, которая является определяющим элементом политики обеих стран. И поляки, и украинцы готовы многое проглотить, лишь бы досадить России.

Возможно, Зеленский был недоволен отсутствием внятных результатов от визита Кулебы в Китай и от дипломатической операции по срыву визита российского президента в Монголию. Но это скорее эмоциональная реакция – Восток дело тонкое, и ждать определенного и запланированного результата неразумно.

Украинские СМИ еще в марте сообщали, что дни Кулебы на посту руководителя внешнеполитического ведомства сочтены, поскольку у руководства страны есть претензии относительно отбора послов и общего состояния дипломатической службы. Однако публичных скандалов с послами, в общем-то, не было. Содержание претензий к Кулебе как к руководителю аппарата МИД остается неясным.

Следует отметить, что таких претензий может и вообще не быть: в качестве нового главы МИД рассматривались кандидатуры из той же номенклатурной обоймы – заместители Кулебы Игорь Жовква и Андрей Сибига. Если же проблема носит аппаратный характер, то логично было бы направить в МИД представителя другой аппаратной школы. Впрочем, у Зеленского еще есть шанс удивить наблюдателей.

Определенное представление о причинах отставки может дать будущее назначение самого Кулебы. Сейчас свободны позиции вице-премьера по евроинтеграции и заместителя руководителя офиса президента. Назначение на эти посты можно рассматривать как повышение.

Отправку на посольскую должность принято считать почетной ссылкой (раньше Кулебу рассматривали как возможного посла в Великобритании, но туда уже уехал Залужный). Значит, им действительно недовольны, но не так, чтобы радикально. А вот если его выгонят голым во двор – это будет скандал. Но тогда и сам Кулеба молчать о причинах отставки не будет.

Впрочем, стоит обратить внимание на еще один важный момент – Кулеба был и остается одним из ярких представителей условной «партии войны». Собственно, «партии мира» на Украине сейчас нет (хотя Петр Порошенко, безусловно, предпочел бы действовать дипломатическими методами), но в данном случае речь идет о ярком представителе.

Поэтому отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США – Вашингтону, возможно, понадобится демонстрировать хотя бы на уровне символических актов готовность к решению украинского кризиса путем переговоров. Сейчас, после провокации ВСУ в Курской области, такой акт с точки зрения Запада может быть особенно востребован. Но Россия уже заявляла о неактуальности в данный момент такого рода переговоров. Поэтому Вашингтон обсуждает и решения противоположного смысла – разрешение ударов дальнобойными ракетами по территории России.