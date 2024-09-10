Европа недооценила свою зависимость от России

Бывший премьер Италии и многолетний глава Европейского центробанка Марио Драги озвучил вчера тезисы огромного (400 страниц) доклада о будущем европейской экономики под названием «Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее».

Прежде чем смотреть в будущее, авторы описали настоящее. А оно, по их версии, выглядит почти катастрофическим. Для понимания масштаба проблемы: чтобы сохранить конкурентоспособность ЕС (по сути – сам ЕС) в ближайшие годы понадобятся «минимальные (!) дополнительные (!) инвестиции в 750-800 млрд евро», или около 4,4-4,7% ВВП ЕС в 2023 году. Сравните: инвестиции по знаменитому плану Маршалла с 1948 по 1951 год составляли 1-2% ВВП.

Как же Евросоюз дошел до жизни такой? Сказано много: замедление мировой торговли, конкуренция со стороны Китая и ближайшего союзника – США. Но про главное – скромно: «Мы потеряли нашего основного поставщика дешевой энергии – Россию».



Как же так получилось? Это некий стихийный процесс, или все же кто-то конкретно в ответе за это? Кому-то так хотелось увидеть корабли НАТО в Севастополе, а ракеты – в Харькове, что решили: Москва никуда не денется и все «проглотит».



Но выяснилось, что все эти «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Соавтором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать. Зато многократно преувеличивали свои собственные заслуги и «шаги навстречу» СССР и России.





Только выяснилось, что все эти шаги были максимально выгодны самим европейцам, а вот обесценивание роли России в их экономике привело к катастрофическим последствиям. «Оказывается», как признает Драги, Европа не может быть конкурентоспособной, когда платит за энергоносители в четыре раза больше, чем конкуренты, и когда цены на электроэнергию – в два-три раза, а на природный газ – в четыре-пять раз выше, чем в США. Мне кажется, для этого не нужно было изучать проблему целый год, а поручить это первокурсникам-экономистам. Вопрос в другом: а почему вы это не просчитали, когда втягивались в украинский конфликт по воле США и добровольно отказывались от дешевых ресурсов?



Увы, в докладе разумных выводов не видно. Напротив: наращивать военные расходы, вкладываться в «зеленый переход», несмотря на еще большее бремя расходов. Нужна, мол, настоящая «внешнеэкономическая политика» для обеспечения себя ресурсами – то есть «работа» с третьими странами, где есть полезные ископаемые. А то, жалуется Драги, половина импорта ЕС поступает из стран, с которыми он «не имеет стратегических связей».



А может проще не рвать стратегические связи в угоду геополитическим играм?



В целом доклад предлагает экономическими и бюрократическими способами исправить то, что натворили политики. Но без устранения причин не сработают и «припарки».

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