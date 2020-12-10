Эксперт назвал причину освобождения россиян в Ливии

Освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана было жестом доброй воли со стороны Правительства национального согласия. Тем самым в Триполи выразили готовность к расширению контактов с Москвой, – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя возвращение россиян из ливийского плена.

«Я склонен верить официальной версии о том, что Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем освободило россиян без каких-либо условий, – отметил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. – В правительстве Сараджа видят, что Россия заинтересована в сотрудничестве и с ними тоже, а не только с другой воюющей стороной – Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Если бы отношения Москвы с Триполи продолжали портиться, у той стороны не было бы стимулов делать какие-то встречные шаги».

Ранее стало известно об освобождении сотрудников российского Фонда защиты национальных интересов – это социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которые были арестованы силами ПНС в Триполи в мае 2019 года. В четверг они вылетели домой. Как сообщили в руководстве Фонда защиты национальных интересов, Шугалей и Суэйфан занимались в Ливии исключительно социологическими опросами, изучая в воюющей стране гуманитарную, культурную и политическую обстановку.

Правительство Сараджа ранее утверждало, что россияне якобы добивались встречи с сыном Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом, а также пытались повлиять на объявленные ПНС первые президентские выборы в стране. Голосование, напомним, должно было пройти весной 2019 года и тогда об участии в борьбе за президентский пост объявил Саиф аль-Ислам Каддафи, также предполагалось, что баллотироваться будут и Сарадж, и Хафтар.

Агентство Bloomberg в декабре 2018-го утверждало, что сын убитого лидера Джамахирии обращался за поддержкой к российскому руководству – но в Кремле и МИД России эту информацию опровергли. Сам Саиф аль-Ислам, как сообщается, с прошлого года укрылся на территории, контролируемой армией Хафтара.

Семенов полагает, что главе ПНС Фаизу Сараджу было непросто пойти на освобождение россиян. «В Триполи ранее было большое желание довести дело с арестованными россиянами до судебного приговора, чтобы не сложилось мнение, что сначала россиян без основания арестовали, а потом – тоже без основания – вдруг отпустили, – отметил востоковед. – Суд бы показал, что законность установилась на территории, контролируемой ПНС». Как говорит эксперт, пока неизвестно, как в Триполи будут юридически мотивировать все произошедшее с россиянами.

Отметим, еще в июле Россия получила письменные заверения ПНС Ливии в том, вопрос с россиянами будет решен в ближайшее время.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД