Путин оценил состояние дел в Тюменской области

Президент Владимир Путин положительно оценил показатели развития Тюменской области, в том числе рост численности населения региона, но попросил руководство области «повнимательнее посмотреть» на распространение инфекционных заболеваний.

«Я посмотрел данные развития Тюменской области, в целом показатели очень хорошие. Особенно меня, конечно, порадовал один – это рост численности постоянного населения», – заявил президент в ходе встречи с губернатором региона Александром Моором, передает ТАСС.

«За два года рост численности населения составил 2,6% <...>Это очень хороший показатель», – добавил глава государства.

При этом президент обратил внимание на проблемы области, в числе которых он назвал расселение аварийного жилья, загрязненность водных объектов и распространение инфекционных заболеваний. «Надо повнимательнее посмотреть, у вас кроме этого ковида несчастного еще и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению», – указал глава государства.

Губернатор в ходе беседы с президентом сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавируснй инфекцией в Тюменской области за последние две недели стабилизируется. «С начала сентября месяца отмечаем рост ежедневной заболеваемости, в октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась и в начале ноября мы зафиксировали максимальное значение – 173 человека. Последние две недели мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что удастся закрепиться, но, я думаю, что результат, которого мы достигли – это совокупность мероприятий, которые были реализованы в части введенных ограничений», – отметил он.

Во вторник президент прибыл в Тюменскую область, в город Тобольск, где провел совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в режиме видеоконференции. В предыдущий раз Путин был в Тобольске в октябре 2013 года. Он проводил совещание по вопросам развития нефтехимии.

По официальным данным, с начала пандемии в Тюменской области зафиксировали 18 тыс. 427 случаев коронавируса. 14 тыс. 506 человек выздоровели, 131 человек умер.