В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов по встрече с нефтяниками Путин прибыл в Тобольск 1 декабря 2020, 15:19 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин прибыл в Тюменскую область, в город Тобольск, где проведет совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в режиме видеоконференции. Путин намерен посетить в Тобольске крупнейший нефтехимический комплекс России – предприятие «Запсибнефтехим», суммарная мощность которого составляет 2 млн тонн полимеров в год, передает РИА «Новости». Также глава государства планирует встретиться с губернатором Тюменской области Александром Моором. Сопровождать Путина будет полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Запсибнефтехим» – крупнейший проект «Сибура», который представляет собой установки по производству различных марок полиэтилена и полипропилена. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин 1 декабря посетит Тюменскую область, где проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и посетит предприятие «Сибура».

