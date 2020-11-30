Кремль анонсировал совещание Путина по нефте- и газохимической отрасли в Тобольске

Президент Владимир Путин посетит Тюменскую область 1 декабря, где проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и посетит предприятие Сибура, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Действительно, да, завтра Владимир Путин будет находиться в Тобольске. Заниматься он будет вопросами нефтегазохимии, состоится большое совещание в режиме видеоконференции по стратегическому развитию нефте- и газохимической отрасли. Путин побывает на заводе «Запсибнефтехима», подразделения Сибур, холдинга. Будет разговор с (Александром) Моором, губернатором Тюменской области», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу подтвердить поездку Путина в Тобольск 1 декабря.

Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также будет сопровождать президента России в ходе его визита.