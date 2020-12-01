Попова заявила о наличии у России прототипов вакцины от ВИЧ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у России есть прототипы вакцины от ВИЧ, и страна использует все возможности для завершения создания вакцины.

«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», – цитирует РИА «Новости» Попову.

В свою очередь специальный советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин заявил, что ситуация с ВИЧ остается серьезной проблемой для России, несмотря на замедление темпов распространения инфекции и значительный прогресс в росте объемов тестирования за последние пять лет, передает ТАСС.

Он пояснил, что одной из причин, по которым ситуацию на протяжении многих лет не удается нормализовать, являются проблемы с доступом к антивирусной терапии: ее получают около 45% всех ВИЧ-инфицированных в Восточной Европе и Центральной Азии. «Когда вы на терапии, вы не только себя хорошо чувствуете, но у вас вирусная нагрузка уменьшается до такой степени, что вы не передаете ВИЧ-инфекцию. То есть ситуация такова, что в России и в регионе больше 50% людей с ВИЧ-инфекцией могут ее передавать», – сказал советник ООН.

По его словам, представители определенных социальных групп – люди, употребляющие наркотики, заключенные, секс-работники и гомосексуалисты – могут испытывать трудности с доступом к лечению и профилактике заражения. Казачкин также считает, что в России выделяется недостаточно средств на профилактические меры по борьбе с распространением ВИЧ. Тем не менее, отметил он, во время пандемии COVID-19 «действия НКО в сфере социальной и профилактической помощи получили большее признание». «В России, например, некоторые НКО получили президентский грант, который им позволяет осуществлять программы профилактики и распространять экспресс-тесты на ВИЧ. Так что теперь признается, что НКО в профилактике ВИЧ могут достичь того, чего не могут добиться государство и система здравоохранения», – добавил специалист.

Спецсоветник отметил, что это заболевание еще годами будет с человечеством. «Но надежда есть, и каждый год она увеличивается, что мы достигнем где-то в 2030 году – в нескольких странах раньше, в нескольких странах позже – такой ситуации, что эпидемия не будет более угрозой для общественного здравоохранения», – добавил он.

Казачкин подчеркнул, что в Восточной Европе и Центральной Азии пандемия ВИЧ и туберкулеза остается серьезной угрозой для общественного здравоохранения. По его словам, вместе с Ближним Востоком это единственный регион, где эпидемия еще продолжает нарастать, и этот рост остается самым быстрым в мире. «По оценке Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (UNAIDS), в регионе сейчас 1,7 млн людей с ВИЧ-инфекцией и 170 тыс. новых инфицированных в год», – добавил он.

По его словам, 85% приходится на Россию. «В других странах практически нет роста числа инфицированных, есть какая-то стабильность, даже очень маленькое снижение, но в Российской Федерации рост продолжается, хотя скорость роста уменьшилась в последние годы, что является достаточно хорошим признаком», – добавил представитель UNAIDS.

Казачкин отметил, что на глобальном уровне за последние 10-15 лет число новых случаев инфицирования и смертей от ВИЧ снизилось где-то на 40%. По словам специалиста, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии туберкулез и ВИЧ вместе действуют, потому что первой причиной смерти у людей с ВИЧ-инфекцией является туберкулез.

«А вообще это регион с высокой угрозой туберкулеза. Хотя число новых случаев заболевания туберкулезом серьезно уменьшилось и в Российской Федерации, и во всем регионе, в то же время растет количество или процент резистентных форм туберкулеза. Их очень трудно лечить, и смертность большая. А у людей с ВИЧ-инфекцией, и главным образом из уязвимых групп, например лиц, употребляющих наркотики, туберкулез часто является именно резистентным», – пояснил спецсоветник ООН.

По данным Казачкина, в регионе около 15% новых случаев туберкулеза выявляется среди людей с ВИЧ-инфекцией, «а эта цифра была где-то 7-8% десять лет тому назад».

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был учрежден в 1988 году в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН.