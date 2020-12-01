Беглов призвал останавливать концерты из-за нарушения COVID-правил

В случае несоблюдения на концертах ограничительных мер по коронавирусу мероприятия необходимо останавливать, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Что касается концертной деятельности, театральной деятельности, неужели сложно соблюдать правила? Да несложно. Надо, в крайнем случае, если не соблюдаются правила, просто останавливать концерт или другое мероприятие», – передает слова губернатора РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что в театрах ограничения соблюдаются, однако добиться того же от организаторов музыкальных концертов не удается. Если ситуация с эпидемиологической безопасностью на концертах не изменится, Беглов пригрозил закрыть их.

«В таком случае будем все концерты закрывать. Или вообще все закроем. Койки и врачи не бесконечны. За счет кого-то нельзя получать деньги или развлекаться», – заявил он.

В Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом вступили в силу ограничения, которые касаются наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров. Залы должны быть заполнены не более чем на 25% от общего числа зрительских мест. Исключения касаются мероприятий, билеты на которые были проданы до подписания постановления о новых ограничениях, то есть до 18 ноября.

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований. Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Кроме того, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность.

В городе зафиксировано 125 тыс. 907 случаев COVID-19. Вылечились свыше 71 тыс. человек, умерли 5432 пациента. За сутки выявили 3691 случай заражения – число выявленных больных впервые с 25 октября пошло на спад.