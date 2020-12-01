Выдворяемым из США россиянам выдали свидетельства на возвращение

Российские дипломаты встретились с группой граждан России, которых выдворяют из США, и выдали им свидетельства на возвращение на Родину, сообщило посольство.

Посольство России сообщило на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», что накануне, 30 ноября, дипломаты «посетили в иммиграционном центре (город Йорк, штат Пенсильвания) российских граждан, подлежащих депортации спецрейсом, запланированным на 2 декабря из США в Россию».

Депортируемым «были выданы свидетельства на возвращение в Россию».

При этом число граждан, которых депортируют из США, не уточняется; не указывается и то, почему они подверглись депортации.

Обычно из США депортируют либо за иммиграционные нарушения, либо за преступления, которые влекут за собой депортацию после отбытия срока в тюрьме, передает РИА «Новости».

Свидетельства удалось вручить благодаря тесному сотрудничеству с Иммиграционно-таможенной службой США.

«Намерены и дальше взаимодействовать с американскими партнерами на данном направлении», – заключили в посольстве.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, сколько граждан России находятся в тюрьмах США.