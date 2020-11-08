Россияне рассказали об отношении к 2020 году

Более 60% россиян считают 2020 год плохим и очень плохим, следует из исследования сервиса Работа.ру.

В исследовании, основанном на данных опроса 4 тыс. человек в ноябре, говорится, что «более половины жителей России (61%) поставили 2020 году один-четыре балла из 10 возможных, в том числе 28% респондентов оценили текущий год на один балл – он стал для них одним из худших в жизни», передает РИА «Новости».

При этом каждый пятый опрошенный (21%) поставил этому году пять из 10 баллов – по их мнению, 2020 год ничем не отличается от остальных. Только 18% респондентов оценили итоги 2020 года от шести до 10 баллов, и «только 3% из них отметили, что текущий год для них стал лучшим в жизни».

Треть респондентов указали, что сложнее всего в 2020 году им далась потеря работы или сокращение. Почти столько же опрошенных отметили снижение дохода как главный негативный фактор 2020 года, а четверть граждан тяжело переживают период пандемии.

13% респондентов особо волновало состояние их здоровья, 8% – невозможность выехать и страны. Однако 10% опрошенных указали, что в 2020 году не столкнулись с особыми сложностями.

Больше половины россиян отметили, что им не хотелось бы ускорить время до конца 2020 года.

При этом 5% респондентов отметили, что вообще не ждут окончания года, а 47% указали, что у них достаточно терпения, и пусть время для конца года идет, как обычно.

45% опрошенных ждут окончания сложного года с большим нетерпением, а 27% из них хотели бы, чтобы 2020 год закончился срочно.