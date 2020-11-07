Минтруд не получал жалоб о краже денег с помощью видео

Министерство труда и соцзащиты пока не получало жалоб о выводе денег с помощью фейкового видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства.

«На текущий момент в Минтруд и на горячую линию Пенсионного фонда жалоб о выводе средств с помощью видео не поступало. Если такие обращения поступят, они будут немедленно переданы в правоохранительные органы для проведения проверки», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В министерстве напомнили, что для получения социальных выплат гражданам не нужно обращаться за платной помощью к юристам – все сотрудники соцслужб, назначающих выплаты, осуществляют консультации бесплатно и не требуют информацию о банковских картах. Если кто-то от имени работника государственных организаций просит перевести деньги за консультацию, нужно немедленно обратиться в полицию, предупредили в ведомстве.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала о новом виде мошенничества с помощью видео. По ее словам, в соцсетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. В видео есть подробная инструкция, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.

Эксперт по информационной безопасности Аркадий Лизин сообщил, что мошенники, требующие от своих жертв перевода денег себе на счет, могут представляться судебными приставами, полицией и спецслужбами.