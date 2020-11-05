Очевидец принял подозреваемого в изнасиловании детей в Подмосковье за их отца

Девочка, которую изнасиловали в подмосковном городе Истра, пыталась убежать от подозреваемого, это заметил очевидец, но не стал вмешиваться, решив, что ребенка пытался удержать отец.

«Припарковался. Девчонка выскочила из машины, упала и побежала в сторону. Плакала, кричала. Мужик выскочил, ее поймал, и опять в машину затащил. Я сначала думал, это отец или кто-то, думал, ждут кого-то», – рассказал собеседник в ролике, опубликованном Life.ru.

Тем временем соседи подозреваемого в беседе с телеканалом «360» рассказывали, что тот никогда особо не интересовался детьми, его не видели на детских площадках или других местах, где собираются несовершеннолетние. У мужчины была своя дочь, а также он воспитывал дочь жены от первого брака.

«Я не видела, чтобы он тут что-то будоражничал. У нас тут качели, дети. Он ни к кому не приставал, ничего им не давал. Парни другие к нему домой не ходили, „хоровод“ не устраивали. Никогда нас не беспокоили. Единственное, только пиво пил. Бывает, идет, бросит бутылку, ему замечание сделаешь, а он огрызается. Мозги, может, у него накребень поехали?» – рассказала соседка.

Напомним, 34-летнего подозреваемого в изнасиловании двух детей задержали в Истре 4 ноября. По данным следствия, мужчина заманил девочек семи и девяти лет к себе в машину с детской площадки, увез в район гаражей, и там «совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности».

Отмечается также, что во время задержания мужчина был сильно пьян. В его автомобиле нашли недопитую бутылку коньяка.