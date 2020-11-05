Мишустин озвучил изменения в законе «О статусе военнослужащих»

Внесение изменений в закон «О статусе военнослужащих», касающихся обеспечения их жильем, даст контрактникам дополнительные социальные гарантии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующий законопроект обсуждается на сегодняшнем заседании кабмина. Он направлен на совершенствование правового регулирования предоставления военнослужащим жилья. Также законопроект предусматривает расширение списка военнослужащих, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем.

«Еще один вопрос касается обеспечения жильем военнослужащих-контрактников, в том числе уволенных со службы. Обсудим законопроект, который совершенствует механизм предоставления им и их семьям служебного и постоянного жилья. Расширяется круг тех, кто имеет право получить жилье вне очереди – в их число будут входить герои России, а также те, кто отслужил по контракту 10 лет и более и уволен по состоянию здоровья», – цитирует РИА «Новости» заявление Мишустина на заседании правительства.

По его словам, еще одним новшеством является то, что военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить ему выплату денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы. Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства.

«Таким образом, законопроект даст дополнительные социальные гарантии военнослужащим, а также повысит эффективность использования специализированного жилого фонда», – добавил глава правительства.