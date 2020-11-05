Путин призвал главу Тульской области обратить внимание на сокращение населения

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5 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...

Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
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США будут на стороне мичиганских гопников

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эти выборы – первые «большие» коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно – и прежде всего) за «коронавирусный нарратив». Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
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    Путин призвал главу Тульской области обратить внимание на сокращение населения

    5 ноября 2020, 14:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Власти Тульской области должны больше следить за экологией в регионе, а также обратить внимание на заметное сокращение численности постоянного населения, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором области Алексеем Дюминым, которая прошла в режиме видеоконференции.

    Президент обратил внимание главы региона на ситуацию с оттоком населения. «По этой позиции, вы знаете об этом, Тульская область, к сожалению, занимает одно из первых мест», – передает слова главы государства ТАСС.

    Путин отметил, что одна из причин такой ситуации – это возрастная структура населения.

    «Я бы хотел обратить ваше внимание на два обстоятельства. Первое – это, конечно, экология. И понятно, это вопрос чисто объективного характера. Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причем самого разного направления: это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность», – сказал российский лидер.

    Путин поручил четко исполнять законодательство в области экологии. «В этой связи, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы безусловно выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий. Вот здесь, конечно, велика роль и ваша как руководителя региона, и тех людей, которые призваны следить за соблюдением соответствующих норм в сфере промышленного производства, имея в виду выбросы и в атмосферу, и в почву, воду и так далее», – обратился к Дюмину президент.

    Также главе области следует уделить особое внимание вопросу об обеспечении региона медицинскими кадрами. «Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения в Российской Федерации – 48,7, а в Тульской области – 38,4», – сказал Путин.

    Президент отметил, что это «вещь, которую можно поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро». «Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей, нужно обратить внимание прежде всего на обеспеченность жильем, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами и так далее. Вы знаете, там целый перечень, он очень простой и понятный для каждого человека», – сказал Путин, добавив, что Дюмин занимается этим вопросом «не первый год». «Я знаю, мы встречаемся, и вы мне лично докладываете о том, что происходит, вы в курсе этих проблем», – сказал глава государства.

    В ходе видеоконференции президент также поручил главе региона ускорить работу по расселению людей из аварийного жилья.

    «Хотелось бы, чтобы это обновление [жилого фонда] шло более быстрыми темпами», – сказал Путин, уточнив, что Тульская область занимает одно из первых мест в стране по объему аварийного жилья. «Знаю, сам был в Тульской области, смотрел неоднократно, из прошлого все это досталось и требует больших капиталовложений, прекрасно понимаю. Знаю, что и обновление идет», – сказал президент.

    Вместе с тем он отметил, что объемы ввода нового жилья в регионе хорошие, однако могли бы быть и лучше. «Надеюсь, что, сохраняя темпы в строительной отрасли, вам удастся решить и эту задачу. Ясно, что самостоятельно это сделать очень сложно, поэтому давайте при следующей встрече, мы договорились увидеться с вами и в очном порядке, подготовьте соответствующие предложения», – заявил Путин, призвав региональные власти уделить этому вопросу «первостепенное внимание».  

    «Но в целом тенденции очень хорошие, позитивные. Хочу пожелать вам успехов. И при следующей встрече прошу вас доложить мне о том, как идет работа по этим ключевым, очень болезненным, я понимаю, сложным, и в отдельных случаях капиталоемким проблемам», – заключил глава государства.

    Летом президент Путин поручил правительству проработать механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.


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