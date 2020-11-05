Путин призвал главу Тульской области обратить внимание на сокращение населения

Власти Тульской области должны больше следить за экологией в регионе, а также обратить внимание на заметное сокращение численности постоянного населения, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором области Алексеем Дюминым, которая прошла в режиме видеоконференции.

Президент обратил внимание главы региона на ситуацию с оттоком населения. «По этой позиции, вы знаете об этом, Тульская область, к сожалению, занимает одно из первых мест», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин отметил, что одна из причин такой ситуации – это возрастная структура населения.

«Я бы хотел обратить ваше внимание на два обстоятельства. Первое – это, конечно, экология. И понятно, это вопрос чисто объективного характера. Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причем самого разного направления: это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность», – сказал российский лидер.

Путин поручил четко исполнять законодательство в области экологии. «В этой связи, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы безусловно выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий. Вот здесь, конечно, велика роль и ваша как руководителя региона, и тех людей, которые призваны следить за соблюдением соответствующих норм в сфере промышленного производства, имея в виду выбросы и в атмосферу, и в почву, воду и так далее», – обратился к Дюмину президент.

Также главе области следует уделить особое внимание вопросу об обеспечении региона медицинскими кадрами. «Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения в Российской Федерации – 48,7, а в Тульской области – 38,4», – сказал Путин.

Президент отметил, что это «вещь, которую можно поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро». «Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей, нужно обратить внимание прежде всего на обеспеченность жильем, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами и так далее. Вы знаете, там целый перечень, он очень простой и понятный для каждого человека», – сказал Путин, добавив, что Дюмин занимается этим вопросом «не первый год». «Я знаю, мы встречаемся, и вы мне лично докладываете о том, что происходит, вы в курсе этих проблем», – сказал глава государства.

В ходе видеоконференции президент также поручил главе региона ускорить работу по расселению людей из аварийного жилья.

«Хотелось бы, чтобы это обновление [жилого фонда] шло более быстрыми темпами», – сказал Путин, уточнив, что Тульская область занимает одно из первых мест в стране по объему аварийного жилья. «Знаю, сам был в Тульской области, смотрел неоднократно, из прошлого все это досталось и требует больших капиталовложений, прекрасно понимаю. Знаю, что и обновление идет», – сказал президент.

Вместе с тем он отметил, что объемы ввода нового жилья в регионе хорошие, однако могли бы быть и лучше. «Надеюсь, что, сохраняя темпы в строительной отрасли, вам удастся решить и эту задачу. Ясно, что самостоятельно это сделать очень сложно, поэтому давайте при следующей встрече, мы договорились увидеться с вами и в очном порядке, подготовьте соответствующие предложения», – заявил Путин, призвав региональные власти уделить этому вопросу «первостепенное внимание».

«Но в целом тенденции очень хорошие, позитивные. Хочу пожелать вам успехов. И при следующей встрече прошу вас доложить мне о том, как идет работа по этим ключевым, очень болезненным, я понимаю, сложным, и в отдельных случаях капиталоемким проблемам», – заключил глава государства.

Летом президент Путин поручил правительству проработать механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.