Объявлены победители конкурса «Мой проект – моей стране!»

Члены Общественной палаты России в рамках итогового форума «Сообщество» в Москве наградили 13 победителей конкурса «Мой проект – моей стране!». Победителями стали участники из 12 регионов России.

Среди победителей двое представляли Ханты-Мансийский автономный округ - Югру: Александра Нуриева победила в номинации в области экологии с проектом «Центр помощи домашним животным «Переправа», а Юлия Трушкова одержала победу с проектом в сфере межнациональных отношений и международного диалога («У меня есть друг такой национальности»), передает ТАСС.

Также победителями конкурса стали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Алтайского края, Владимирской, Кировской, Калининградской, Тамбовской, Иркутской и Свердловской областей. В частности, житель Владикавказа Амурхан Кусов представил проект в области социальной поддержки граждан в период пандемии «Стоп – коронавирус!», участница из Уварово Валентина Кобзарь выступила с инициативой проведения фестиваля «Вишневарово», а жительница Барнаула Джамиля Семененко представила проект социального благотворительного магазина Charity market.

Общественная палата проводит конкурс «Мой проект – моей стране!» четвертый год подряд. Его цель – выявить и распространить лучшие примеры гражданской активности в России, поддержать авторов проектов. Жюри, в состав которого входят члены федеральной и региональных общественных палат, оценивают конкурсные проекты по таким критериям, как социальная значимость, инновационность, масштабируемость, результаты работы за год. Победитель в каждой из номинаций получает диплом лауреата и денежный приз в размере 200 тыс. рублей.