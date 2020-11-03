Финляндия и Швеция начали разработку ледокола нового поколения

Финляндия и Швеция заказали разработку ледокола нового поколения в финском проектно-конструкторском бюро Aker Arctic Technology, стоимость проекта 3-4 млн евро, сообщает государственное управление судоходства Швеции.

«Шведская промышленность зависит от ледоколов в Балтийском море до 130 дней в году. Наш нынешний флот устарел, и потребности в ремонте возрастают. Поэтому мы с нетерпением ждем разработки экологичных ледоколов следующего поколения для проводки крупных судов», – передает РИА «Новости» слова гендиректора государственного управления судоходства Швеции Катарины Норен.

В настоящее время действуют пять ледоколов в Швеции и девять в Финляндии.

«Новые суда будут представлять собой совершенно новое поколение. По мере изменения эксплуатационных требований и условий окружающей среды в Ботническом заливе мы будем тесно сотрудничать с финскими и шведскими операторами, чтобы совместно разработать решение, которое прослужит более полувека. Это самая сложная проектная задача, с которой мы как компания столкнулись», – говорит генеральный директор Aker Arctic Реко-Антти Суоянен.

Концепция новых ледоколов будет представлена весной 2021 года, затем рассчитана смета строительства и проведен тендер верфи.

Напомним, 21 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что развитие российского парка ледоколов усилит интерес международного бизнеса к транзитному коридору между Европой и Азией, обеспечив стране первенство в Арктике.