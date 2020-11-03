Адвокат потерпевших по делу об убийстве из-за спора в чате предупредил диаспору

Адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы потерпевших в деле об убийстве в Волгограде отца-одиночки Романа Гребенюка из-за переписки в родительском чате, обратился к армянской диаспоре с требованием не вмешиваться в расследование.

Горгадзе написал в Facebook, что теперь он представляет интересы потерпевших.

«Убийце было наплевать, что Роман один содержит и воспитывает двенадцатилетнюю дочь, оставшуюся после смерти отца сиротой (...) И именно во имя этого ребенка внимательно послушайте меня все те, кто попытается вступиться за (подозреваемого) Арсена Мелконяна», – написал он.

В своем посте он отдельно обратился к диаспоре: «Даже не пытайтесь вести со мной диалог, чтобы ослабить напор. Ни угрозами, ни другими методами, даже не пробуйте! Лучше подумайте, как обеспечить ребенка до ее восемнадцатилетия так, чтобы смыть пятно позора!».

Ранее армянская община Волгограда осудила убийство Гребенюка после конфликта в родительском чате.

Зампредседателя организации «Армянская община» Армен Оганесян также раскритиковал мнения о том, что община якобы будет «отмазывать» злоумышленника: «Что за ерунда? То, что он армянин, вовсе не значит, что мы несем за него ответственность. Человек получит то, что заслужил».

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации.

Суд оставил под арестом Арсена Мелконяна, подозреваемого в избиении Гребенюка. Он арестован до 24 декабря.

Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины. Бывшая жена Гребенюка раскрыла детали возникших в Сети разногласий.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.