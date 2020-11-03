Лидеры оппозиции Грузии публично разругались из-за Саакашвили

Лидеры оппозиционного просаакашвилевского блока Ника Мелия и Губаз Саникидзе чуть не подрались в прямом эфире во время обсуждения причин поражения на выборах в парламент 31 октября блока «Единое национальное движение» – «Сила в единстве», обвиняя друг друга в «предательстве», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Губаз Саникидзе заявил, что, если глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы, не вернется в Грузию, то оппозиция не сможет победить правящую «Грузинскую мечту».

Эти слова вызвали критику со стороны Мелия, который сказал, что так вносится раскол в единство всей оппозиции, значительная часть которой в свое время выступала против Саакашвили.

После этого лидеры перешли к взаимным обвинениям, а ведущий эфира, скандальный глава телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия, бегал по студии и пытался не допустить рукопашной.

Эфир был остановлен, а лидеры оппозиции покинули студию, чтобы разобраться друг с другом за ее пределами.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский аналитик, глава Института стратегии управления Петрэ Мамрадзе сказал, что «внутри самой оппозиции очень многие ненавидят Саакашвили, потому что без него в Грузии они живут богато, припеваючи, а он регулярно выдвигает сумасшедшие идеи и абсурдные планы».

Сам Саакашвили регулярно говорит, что хочет приехать и возглавить оппозиционные массы.

В целом оппозиционеры уже получили как минимум 58 мандатов из 150, но они заявили, что не войдут в парламент, несмотря на то, что международное сообщество, включая ОБСЕ и Госдеп США, признало выборы легитимными и конкурентными. Отмечаются и недостатки, которые должны быть устранены.

«Грузинская мечта» уже имеет достаточно мандатов, чтобы сформировать правительство.

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