Более 30 тыс. российских школьников приняли участие в приуроченных ко Дню матери акциях

Более 30 тыс. школьников изо всех регионов России в День матери угостили своих мам вкуснейшими завтраками и порадовали спектаклями в рамках акций, устроенных активистами Российского движения школьников.

Акцию «Завтрак для мамы» запустил известный шеф-повар и член координационного совета РДШ Александр Белькович. Он предложил ребятам найти рецепт вкусного завтрака, учитывая те продукты, которые есть под рукой, записать на видео, как они готовят свой кулинарный шедевр и выложить в клипы ВКонтакте с хештегами #РДШ #ЗавтракДляМамы. Акция стартовала 19 ноября, и уже более 1 тыс. 700 школьников выложили видео на свои страницы и в клипы ВК со своими кулинарными репетициями. В комментариях к акции ребята делились рецептами, рассказывали о своих успехах и кулинарных неудачах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ассортимент завтраков для мамы оказался широк, при этом наибольшей популярностью пользовались хлебобулочные изделия. Так, девочки из Никольской школы Костромской области оттачивали кулинарное мастерство на уроке труда, приготовив мамам слоеные пирожки. Ученицы школы номер 6 Учалинского района Башкортостана примерили на себя в роли кондитеров: Арина Абдулина приготовила шоколадные кексы, а семиклассница Элина угостит маму настоящим тортом.

Почти половина роликов в сети от любящих сыновей, которые лихо готовят яичницы-глазуньи, оладьи на кефире и горячие бутерброды. Ребята по всей стране делали омлеты, мини-пиццу, пекли блинчики. А самые маленькие участники акции из второго класса школы имени Лермонтова Пензенской области в ожидании воскресного события тренировались на пластилине.

Сообщается, что трогательные ролики посмотрели около 4 млн 700 тыс. человек. Победителей акции выберут 1 декабря эксперты РДШ. Призеры получат в подарок мультипекарь или подписку на музыку ВКонтакте.

Кроме того, другие юные активисты РДШ устроили мамам настоящий театр. Поздравить мам спектаклем ребятам предложила актриса Екатерина Волкова. На участие в проекте зарегистрировалось более 25 тыс. ребят изо всех уголков нашей страны и 1 тыс. педагогов. Самыми театральными регионами оказались Ростовская, Свердловская, Владимирская области, а также из Красноярский и Алтайский края. Все спектакли были пронизаны словами любви и благодарности мамам.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

На данный момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов России и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».