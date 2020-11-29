Захарова напомнила Берлину о военной зависимости Германии от США

Германия хочет вести диалог с Россией «с позиции силы», хотя в военном отношении сама полностью зависит от США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова в Facebook, 25 ноября в Бундестаге глава оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что с Россией необходимо вести диалог «с позиции силы». Министр обороны Германии заявила: «Это всегда было хорошей позицией германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

«О «хорошей позиции германской внешней политики с позиции силы», честно говоря, не слышали. И Министерство обороны России уже все сказало министерству обороны Германии на этот счет», – заявила Захарова, добавив, что хочет «ответить как женщина женщине». По словам Захаровой, «Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции – «зависимой страны в сфере безопасности».

При этом официальный представитель МИД России пояснила, что это не ее «вывод», а заявление Крамп-Карренбауэр, которая признала, что «ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США». Захарова спросила: «О какой «позиции силы» тогда может идти речь? Явно не о собственной. Или у Крамп-Карренбауэр ключи от Пентагона? Судя по тому, как американские послы разговаривают с немецкими коллегами, все ровно наоборот».

В МИД России предложили «пройтись по фактам». Как подчеркнула Захарова, в Германии находится «крупнейший (после Японии) американский зарубежный контингент», что «говорит о соответствующем характере американского присутствия», ведь «в других странах Европейского континента американских баз в десятки раз меньше».

«Какая уж тут «сила немецкой внешней политики», когда Вашингтон прослушивал бундесканцлера, а Берлин только «сильно» улыбался в ответ», – заявила Захарова, напомнив, что «недавно Германия выражала недовольство планами США перебазировать часть американских войск в другие государства». Захарова отметила: «Сильно, ничего не скажешь».

Она также указала, что «американское ядерное оружие складировано в ФРГ» – «как бы сила, а тоже не своя». Захарова пояснила, что «к участию в «совместных ядерных миссиях» (nuclear sharing) стран-членов НАТО Берлин допускают, но под контролем», при этом «само мероприятие противоречит духу и букве Договора о нераспространении ядерного оружия».

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться – это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает «слабость, несостоятельность, некомпетентность», – заявила официальный представитель МИД России.