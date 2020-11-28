Женщина пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе в Петербурге

В петербургском детском клубе женщина попыталась поджечь банку с порохом, сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел 27 ноября в Красногвардейском районе, женщина пришла в детский клуб «Кедр» с банкой пороха и попыталась ее зажечь, передает РЕН-ТВ.

После неудачной попытки поджога женщина скрылась, на место прибыли правоохранители. Они нашли в мусорке у входа банку с надписью: «Бездымный охотничий порох «Сокол».

Подозреваемую задержали у дома по проспекту Ударников. Ей оказалась 40-летняя безработная местная жительница. В банке, по данным экспертизы, был порох массой в 70-100 грамм.

На женщину составили административный протокол, мотивы подозреваемой не установлены.

В октябре в городе Сатки в Челябинской области женщина в очереди на флюорографию разделась для посетителей медучреждения и начала приставать к ним. Инцидент сняли на видео очевидцы.