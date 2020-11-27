МИД оценил реакцию Польши на запрос о разговоре Качиньского перед крушением Ту-154

Москва удивлена реакцией Варшавы на российский запрос о разговоре президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом перед крушением польского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, Россия ждет ответ от Польши на свой запрос, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я хотела бы выразить недоумение столь неадекватной реакцией Варшавы. Возможно, дело в том, что данный сюжет не укладывается в раскручиваемую в Польше на протяжении нескольких лет конспирологическую версию причин катастрофы, которая противоречит фактам, которые были отражены в соответствующих докладах Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии по расследованию авиационных происшествий государственной авиации», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она заявила, что «польская сторона должна внимательно отнестись к информации о наличии нового доказательного материала, который может иметь существенное значение для следствия». «Генеральная прокуратура России ожидает ответа на свой запрос официальным порядком, а не сообщений в польской прессе», – подчеркнула Захарова.

О факте разговора между братьями Качиньскими написали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем «затрагивался один из аспектов осуществления полета». При этом в интервью Gazeta Wyborcza бывший польский судья Войчех Лончевский, возобновлявший расследование крушения польского лайнера под Смоленском, заявил, что если бы общественность узнала о содержании разговора братьев Качиньских, то «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». По его утверждению, стенограмма стала ему известна «из совершенно секретных материалов» и позволяет «сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский». Эти документы, считает бывший судья, случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента они не предавались огласке.

Информацию о наличии стенограммы подтвердил и один из участников расследования авиакатастрофы, проходившего в Польше. Он уточнил, что разговор состоялся «незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске».

После появления публикаций Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Кроме того, бывший председатель польской госкомиссии по расследованию авиационных происшествий, участник расследования смоленской катастрофы Мачей Ласек также призвал обнародовать стенограмму последнего разговора братьев Качиньских.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.