Ведущая передачи «Час суда» осуждена за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно ведущую телепередачи «Час суда» Елену Дмитриеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

«Суд признал виновной Дмитриеву по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. По этому же делу был признан виновным и Юрий Плотников, приговоренный к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года», – передает ТАСС слова Норбах.

По данным источника в правоохранительных органах, причиной уголовного преследования Дмитриевой стало ее обещание оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с деловым партнером. В итоге обещанной помощи бизнесмен не получил.

Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала ТВЦ, а позже стала вести программы «Час суда» и «Час суда. Дела семейные» на каналах «Доверие» и «Мир».