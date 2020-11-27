В газетных киосках Орла нашли почтовые марки с Гитлером

Следственные органы проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера, сообщил региональный СК.

«По сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии. В настоящее время реализация данной продукции прекращена», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, марки с изображением Гитлера продавались в киосках «Орелсоюзпечать» по 290 рублей, причем это не вновь напечатанная картинка с изображением фюрера, а подлинный портрет того времени.



Орел во время войны почти два года находился в оккупации.

Напомним, в 2020 году шествие «Бессмертного полка» прошло в онлайн-режиме из-за коронавируса. Позже среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Первые задержания подозреваемых произошли в середине мая.

Среди них оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального. Симонов был активистом пермского штаба Навального. Шабанов не только сторонник Навального, но и Либертарианской партии. Воронцов состоял в группе «Команда Навального Волгоград» в соцсети «ВКонтакте», а Круглов – в группе «Команда Навального Ульяновск».